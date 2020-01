Studentessa di 13 anni investita in bici e soccorsa in codice rosso: è fuori pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una bicicletta da donna rovesciata sull’asfalto, una ragazzina di 13 anni stesa sulla strada e le sirene dell’ambulanza del 118. Questa l’agghiacciante scena che alcuni automobilisti di passaggio a Schio lungo via Tito Livio si sono trovati di fronte alle 7.45 di stamattina, con apprensione per la sorte della studentessa travolta da un’auto mentre attraversava la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali. Provocata dal fatto che, in un primo momento, la vittima aveva perso conoscenza dopo aver sbattuto il capo sull’asfalto. A investirla un automobilista di 74 anni, anche lui scledense, a bordo di una Ford Focus (N.B. le iniziali). Il pensionato non si sarebbe avveduto del passaggio dell’adolescente, centrandola in pieno ma fortunatamente non a velocità sostenuta.

La giovanissima era diretta a scuola come ogni giorno – frequenta la terza media in un istituto cittadino – ma sta invece trascorrendo la mattinata all’ospedale di Santorso, dove è stata accolta in codice giallo dopo che il personale del Suem 118 era stato allertato invece con la massima urgenza. La vittima dell’urto in seguito ha ripreso conoscenza, presentando così un quadro clinico meno critico di quanto si temeva in un primo momento. Accertamenti diagnostici ancora in corso avrebbero escluso gravi lesioni neurologiche. L’esito della tac infatti è negativo, anche se rimane il trauma cranico oltre alle contusioni al volto e al busto. Sarebbero escluse fratture.

Il personale di polizia locale, subito intervenuto sul luogo dell’incidente, è stato incaricato dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento e della regolazione del traffico.