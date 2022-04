11/22 Voci in onda: percorsi in bici, soccorso alpino, triatlhon e bebè – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno amici di Radio Eco Vicentino,

è arrivata la tanto attesa pioggia dopo più di 100 giorni di sole. Forse non è l’inizio di primavera che speravamo, ma la perturbazione atlantica è una vera e propria manna dal cielo per la siccità: lava via lo sporco, bagna i campi ora pronti per la semina e i boschi che non rischiano di essere rovinati dagli incendi. Non vi preoccupate, quando lassù riceveranno la bolletta dell’acqua allora smetterà sicuramente di piovere. Oltretutto, come ha detto lo scrittore turco Mehmet Murat ildan “Il sole dopo la pioggia è molto più bello del sole prima della pioggia!”. Nel frattempo, vi terremo compagnia per questo weekend, che secondo la Redazione dell’Eco Vicentino continuerà ad essere autunnale, con tantissimi programmi e ospiti eccezionali.

È stata proprio la pioggia a dettare l’argomento di We Love Italia di questa settimana. Gianni e Giulia hanno parlato, insieme agli ascoltatori, di nostalgia. Non vi disperate, non è stata una puntata triste ma contornata da bellissimi ricordi e l’immancabile bella musica. Il duo G&G si è anche collegato con un connazionale in Portogallo che ha condiviso le ultime notizie direttamente da Lisbona. Ascolta “Nostalgia” su Spreaker.

Le giornate uggiose sono perfette per rinchiudersi in casa e organizzare le escursioni da fare appena il sole ci grazierà della sua presenza. Nicolas Cazzola, presidente dell’Organizzazione Generale di Destinazione Pedemontana Veneta e Colli, ci ha portati alla scoperta del nostro territorio in sella alla bici presentando il nuovo progetto della Pedemontana Veneta: 700 chilometri di percorsi cicloturistici di diversa difficoltà praticabili nelle varie stagioni dell’anno. Il nuovo progetto Pedemontana Bike offre un ampio ventaglio di opportunità per conoscere il territorio del Vicentino in sella alla bicicletta. Ascolta “Nicolas Cazzola, in bici nel territorio della Pedemontana E Colli” su Spreaker.

La bella stagione risveglia anche la necessità di stare all’aria aperta e a contatto con la natura. Una delle destinazioni più gettonate del territorio sono le nostre montagne che possono essere luoghi impervi per gli escursionisti alle prime armi. Ci vede lungo la direttrice Mariagrazia Bonollo che ha chiamato in causa gli esperti della montagna per eccellenza. Paolo Sandri, responsabile della stazione del Soccorso Alpino di Schio e tecnico di elisoccorso è venuto a trovarci a Parlami di Te, in una puntata dedicata alla vita del soccorritore che ha dispensato alcuni suggerimenti per evitare il ritorno in valle a bordo dell’elicottero. Ascolta “Paolo Sandri, la vita del soccorritore alpino” su Spreaker.

Questa settimana non sono mancagli gli imprenditori, anzi le imprenditrici a StartUp. Laura e Debora gestiscono Pollicino Carrè, un negozio che accompagna i genitori all’acquisto di tutto l’indispensabile per prendersi cura dei nuovi arrivati dai passeggini ai vestiti pre-maman. Da 15 anni il team di Pollicino seleziona i migliori brand soddisfando le esigenze delle mamme e dei bambini fino al quinto anno d’età. Ascolta “Debora E Laura – Pollicino” su Spreaker.

Non perdetevi il nuovo appuntamento dedicato allo sport condotto da Omar Dal Maso. Il Footgolf sarà il protagonista di una nuova puntata di Break Point, in diretta oggi pomeriggio a partire dalle 15. L’atleta della nazionale Andrea Lappo e il giocatore Davide Moretti ci presenteranno lo sport di precisione che fonde il calcio con il golf. Se ti sei perso la prima puntata di Break Point dedicata al triathlon puoi ascoltare in podcast qui sotto. Ascolta “Delta Sport Performance: scopriamo il triathlon con Nicola Retis” su Spreaker.

Ogni venerdì in onda dalle 18 c’è la Giulie con Drive Magazine. Questa sera saranno presenti anche gli amici di SOS Anfibi Vicenza, l’associazione che si occupa della salvaguardia di rane, rospi e salamandre che in questi giorni piovosi tentano di migrare verso pozzi, fiumi e torrenti ignari dei pericoli sul loro percorso come le automobili.

Vi auguriamo una buona giornata e un buon weekend lasciandovi nelle buone mani del team di Fogolare Veneto che, per questo fine settimana, vi propone un buon piatto di Crespelle ripiene di Asparagina.

Dimenticavamo: tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Per iscriverti alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulla tua casella di posta elettronica, clicca invece qui. Buon weekend! Vi aspettiamo on air, stay tuned. Ascolta “Crespelle Ripiene Di Asparagina – Fogolare Veneto” su Spreaker.