Nuova illuminazione pubblica, investimento da 70 mila euro

Il caro energia colpisce anche le amministrazioni pubbliche che si trovano oggi a dover fare i conti con un extra budget da reperire per dare luce alle vie del paese. Corre ai ripari Marano Vicentino che ha ultimato i lavori per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. L’investimento complessivo di 70 mila euro ha permesso la sostituzione dei lampioni a lampadine con i più evoluti Led. Nel progetto è rientrata anche la rotatoria tra via Santa Lucia e viale Europa, il tutto grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno.

Le vie oggetto della modernizzazione sono state Trento, Genova, Torino, Firenze, Antonio Tessaro, Milano e via Venezia, fino alla rotatoria. Inoltre, sono stati aggiunti dei lampioni nei punti in cui c’era un’eccessiva distanza tra i pali esistenti. I nuovi Led permetteranno un risparmio energetico di circa il 60% con una riduzione considerevole dell’anidride carbonica emessa in atmosfera. L’intervento è importante anche ai fini della sicurezza che migliora oltre ad aumentare la visibilità di chi percorre queste strade, grazie al miglior potere illuminante delle lampade a LED, una tecnologia che è anche più affidabile e di lunga durata, con un minor impatto sui costi di manutenzione.

“I risparmi economici e i benefici in ambito di sostenibilità ambientale dell’illuminazione a LED indicano gli obiettivi futuri da raggiungere, ovvero la sostituzione graduale di tutta l’illuminazione esistente con lampade a risparmio energetico. È ora in corso la progettazione dei prossimi interventi di sostituzione dei lampioni esistenti in un’altra zona del paese; i lavori saranno eseguiti in autunno”, afferma l’assessora ai Lavori pubblici di Marano Vicentino, Alessandra Cavedon.