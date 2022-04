Previsioni meteo 1-4/04, week end più invernale che primaverile: pioggia e giù le temperature

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un vortice di bassa pressione andrà posizionarsi sul Golfo Ligure, richiamando aria relativamente fredda che si riverserà sul Triveneto, prima con venti da sud ovest e successivamente di bora. Ci saranno vari impulsi perturbati in transito sul Vicentino, dove non è da escludersi anche qualche cella temporalesca. Le temperature saranno in calo e quindi anche la quota neve sui rilievi.

VENERDI 1 APRILE

La mattina cielo nuvoloso su tutta la provincia con possibili parziali schiarite in pianura. Su Ovest e Altovicentino saranno presenti dei rovesci sparsi in movimento verso il Trentino. Quota neve 1.300 metri. Nel pomeriggio rovesci sparsi anche di forte intensità, sarà alta la probabilità di temporali in formazione sulle pedemontane, soprattutto sul Bassanese. La sera i fenomeni si concentreranno sulla fascia prealpina con limite delle nevicate in calo verso i 1.100 metri. Gli accumuli piovosi saranno molto variabili sulla provincia, si andrà dai 10/15 mm del Bassovicentino, ai 20/35 mm dell’alto. Sono attesi 20/30 centimetri di neve fresca oltre i 1.500 metri di quota.

SABATO 2 APRILE

Tempo perturbato per gran parte della giornata. Durante le ore centrali si concentreranno le precipitazioni più abbondanti, un fronte di rovesci andrà attivarsi in pianura durante la mattinata, in lento movimento verso le Prealpi. Entrerà di prepotenza aria molto fredda da est. Non si escludono rovesci di groupeln (neve tonda o pallottolare) anche a bassa quota. Il limite delle nevicate sarà ancora in calo fino in alta collina a 500/600 metri. Sono attesi 15/30 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve sopra i 1.000 metri. Per un totale che potrebbe superare il mezzo metro di neve fresca oltre i 1.500 metri. Temperature in calo, massime in pianura non oltre i 6-7 gradi.

DOMENICA 3 APRILE

Giornata variabile, tornerà un po’ di sole che si alternerà con le nubi. Non si escludono locali e brevi piovaschi in pianura e qualche fioccata oltre gli 800 metri. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo fino a mercoledì. Temperature minime al di sotto della norma, mentre le massime saranno in ripresa.