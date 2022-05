16/22 Voci in onda: birrifici, sport e malattia, il futsal e le fragole – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buon venerdì cari lettori e ascoltatori!

Eccoci anche questa settimana a raccontare le storie, le esperienze e i volti che hanno accompagnato le nostre trasmissioni a Radio Eco Vicentino, sperando che l’ascolto diventi sempre di più per voi un’occasione di stacco dal tran-tran quotidiano, di apertura a mondi nuovi, con un pizzico di leggerezza.

Lunedì scorso la nostra Silvia Scagliarini con la sua puntata di Music Around ha proseguito il suo viaggio nella musica italiana e internazionale, portandoci anche alla scoperta dei musicisti emergenti. Questa volta è atterrata in Emilia Romagna: ha ospitato infatti “Satellite”, l’ultimo singolo degli Icona Cluster (il brano, spiegano, è nato “durante il lockdown, il cui motto era diventato ‘andrà tutto bene’, ma che cosa significa ‘bene’?”) e Marco Ligabue, che insieme ad Andrea Barbi ha presentato l’evento “E ri-salutami tuo fratello”, show musicale in tour per presentare i 44 prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna.

Ascolta “Music Around del 2 Maggio 2022” su Spreaker.

Giovedì, a L’Eco dei Comuni siamo tornati a parlare di promozione turistica ed enogastronomia: in radio è tornato a trovarci infatti Nicolas Cazzola, presidente dell’Ogd Pedemontana Veneta e Colli: ci ha parlato dell’avvio di un percorso davvero innovativo: la Strada dei Birrifici della Pedemontana. E’ la prima in Veneto e l’occasione migliore per conoscerla sarà domenica 15 maggio, quando è in programma “Birrifici Aperti“: da Posina a Rosà, da Torrebelvicino a Villaga e Gambellara, sono 12 i birrifici artigianali, spesso gestiti da giovani imprenditori e imprenditrici, pronti ad accogliere chi vorrà non solo degustare le birre artigianali del territorio ma anche conosce come si fa la birra, grazie a visite guidate col maestro birraio. Prenotazioni on line.

Ascolta “Alla scoperta della Strada dei Birrifici con Nicolas Cazzola” su Spreaker.

A Parlami di te la direttrice della nostra testata, Mariagrazia Bonollo, ha ospitato una storia davvero “tosta”: quella dello scledense Stefano Ruaro, titolare di un’azienda di automazione industriale e grande appassionato di sport, che due anni fa ha scoperto di essere malato del morbo di Parkinson: una “batosta” dalla cui “melma” (come lui stesso l’ha definita) ha saputo rialzarsi e che ora combatte allenandosi per una gara impegnativa come l’Iroman (a settembre a Cervia) e fondando il progetto Indómitri, “ossia gli indomiti del triathlon”: “Cerchiamo altre persone che stiano attraversando un momento difficile e che attraverso lo sport ritrovino la voglia di rimettersi in gioco.

Ascolta “Stefano Ruaro e gli Indomitri: dal morbo di Parkison all’Ironman di Cervia” su Spreaker.

Venerdì fa rima con sport nella nostra radio ed ecco che oggi Omar Dal Maso nella sua rubrica Break Point ha ospitato Pedro Vidoto de Aguilar, più conosciuto come Pedrinho, campione italo-brasiliano di futsal in forza al Carrè Chiuppano. Venerdì porta con sé anche l’avvio del fine settimane ed ecco allora che un’ora in compagnia della Giulie, con il suo Drive Magazine (tutti i venerdì dalle 18 alle 19), fra curiosità e tanta buona musica, selezionata direttamente dalla nostra giovane conduttrice.

Infine come sempre, non dimenticate di dare uno sguardo alle ricette di Fogolare Veneto, le nostre pillole in cucina proposta dallo chef Amedeo Sandri e dal sommelier Maurizio Falloppi. Questa settimana per stare in forma vi propongono una insalata Esmeralda, con il frutto di maggio: la fragola, ma nel podcast trovare davvero moltissime ricette per tutte le stagioni, dall’antipasto al dolce.

Ascolta “Insalata esmeralda alle fragole – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Come sempre vi ricordiamo che tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li potete trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

Per iscriverti alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulla tua casella di posta elettronica, clicca invece qui.

Buon fine settimana. Stay tuned.