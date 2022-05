Un sabato con maghi da tutto il mondo a Thiene: torna il Festival internazionale dell’illusionismo

Il Teatro Comunale di Thiene ospita sabato 7 maggio il terzo Festival Internazionale dell’Illusionismo “Città di Thiene”, un appuntamento molto atteso in città per il prestigio e la fama degli ospiti.

Partecipano infatti ben sette maghi di fama mondiale, tra cui il vincitore di Italia’s Got Talent, il ventriloquo Andrea Fratellini, gli italiani Tiziano Cellai e Dario Adiletta, il pluripremiato Artem Shchukin, lo spagnolo Cayetano LLedo, il giovanissimo Man Ho dalla Corea del Sud e il fenomenale Mihajlo Jancovic: si avvicenderanno sul palco del teatro Comunale di Thiene, per dare vita a due spettacoli, uno alle ore 16 e l’altro alle 21.

A condurre gli spettacoli, nelle vesti di presentatore, sarà Walter Rolfo, autore televisivo, scrittore e fondatore di “Masters of Magic”, che ha portato i campionati mondiali di magia per la prima volta in Italia, trasmessi su Canale 5.

A rendere possibile anche questa terza edizione ancora una volta il thienese Domenico Dante, dal 2012 a capo della Federazione Mondiale delle Società Magiche. “Organizzo festival e convegni in tutto il mondo – spiega – e sognavo da anni di proporre uno spettacolo di livello internazionale anche nella mia città. Grazie anche al supporto e all’entusiasmo dell’Amministrazione comunale, anche quest’anno, alcuni dei migliori maghi al mondo, si esibiranno a Thiene”.

In Veneto ci sono un centinaio di cultori della magia e in generale, il livello dell’arte magica italiana, si sta sempre più alzando, vincendo premi a livello mondiale e concorrendo nei concorsi più prestigiosi. In generale, la magia moderna è sempre più frutto di ricerca, sperimentazione, di una combinazione di scienza, tecnologia e creatività che stanno dando nuova linfa ad un’arte unica e capace come poche di emozionare e regalare momenti indimenticabili.

“La magia è uno spazio di pace e fratellanza – continua Dante – dove l’illusionista riesce a portare un messaggio di gioia, positività e speranza grazie alla propria arte, alla propria tecnica e professionalità”.