19/22 Voci in onda: gossip dall’Eurovision, colonne sonore, Piermario Morosini, Viacqua e dart – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno carissimi lettori e lettrici,

questa settimana qualcuno ci ha chiesto: “Voi che lavorate in radio, come fate ad essere sempre così felici con tutte le cose orribili che accadono in giro per il mondo?”. La risposta è molto semplice: ci circondiamo di belle persone che si raccontano a ritmo di musica. Non siamo sempre allegri e spensierati. Siamo al corrente, come tutti i nostri ascoltatori, delle malvagità della vita reale ma abbiamo deciso di non farne il nostro punto di vista sulla vita. L’obiettivo di Radio Eco Vicentino è quello di creare un luogo di ascolto, di piacere e riflessione ma soprattutto di strapparvi un bel sorriso o almeno un pensiero positivo. Scopriamo insieme i “portatori di gioie” della settimana.

Silvia è la nostra Wonder Woman del lunedì. “Wonder” in inglese non solo significa meraviglioso (aggettivo perfetto per descrivere la nostra speaker) ma anche “essere curiosi di conoscere qualcosa”. Music Around è questo: una trasmissione che va alla scoperta della musica internazionale, italiana e locale. Tra una canzone di Sting e una di Cremonini, questa settimana Silvia ci ha fatto conoscere Michele Bitossi, uno dei più stimati musicisti e songwriter del panorama musicale indipendente italiano ora front-man della band genovese “Numero 6” che ha presentato il recente lavoro “Stanco“. Si è aggiunta alla lista degli ospiti anche Iosonocorallo, cresciuta a pane e Nirvana passando per le icone del jazz come Billie Holiday e Ella Fitzgerald: ha presentato il suo ultimo singolo “Narciso“, un brano che parla di amore ed ego.

Se StartUp di questa settimana potesse essere una serie TV allora sarebbe un episodio di Gossip Girl: “Buongiorno amici di Radio Eco Vicentino, qui la vostra Gossip Eurovision Girl. La vostra sola ed unica fonte di notizie sulle vite scandalose dell’elíte dell’Euro Festival. Chi c’è oggi sulla mia home page? I Maneskin, Achille Lauro, Laura Pausini, Blanco, Mahmood e il vicentino Alberto Piccolo. I vostri umani preferiti sono appena tornati dall’avventura dell’Eurovision. Tutti li conoscono e tutti ne parlano. Ma cosa è successo dietro le quinte del festival europeo più importante? E, soprattutto, come è andata l’avventura di Alberto Piccolo di Officina Acquatica che ha animato il palco dell’Eurovision con straordinari giochi d’acqua insieme al suo team? Per scoprirlo, ascoltate il mio podcast. Chi sono io? Questo è l’unico segreto che non svelerò mai. Siete pazzi di me, vero? XOXO Gossip Eurovision Girl’.

Saranno i baffi anni ’80, i personaggi perennemente sudati, la grande colonna sonora o “sentire il bisogno, il bisogno di velocità” che fanno di Top Gun uno dei film più belli di sempre? Non possiamo negare che salire su una moto insieme a Tom Cruise e guidare verso il tramonto indossando un paio di RayBan è il sogno proibito di Giulia e Gianni, specialmente se alla fine c’è Kelly McGillis ad aspettarli. Questo classico della fine degli anni ottanta arriva nei cinema italiani dopo trent’anni con il sequel “Top Gun: Maverick” e il team di We Love Italia ha già preso i biglietti. Non solo, questa notizia ha ispirato anche l’argomento della nuova puntata di We Love Italia dedicata ai film e alle colonne sonore più iconiche di sempre.

Alcune delle storie più belle che ci vengono raccontate in radio partono da eventi strazianti. Il 14 aprile 2012, Piermario Morosini stava disputando con la maglia del Livorno la 14ª giornata di campionato di Serie B contro il Pescara. Al 31′ si accascia a terra a causa di un arresto cardiaco. Viene portato in ospedale dove muore. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio a livello mondiale e che ha sottolineato l’importanza vitale della rianimazione cardiopolmonare. Nasce cosí l’Associazione Morosini, con sede a Vicenza, un gruppo di volontari e amici di Piermario, impegnati a diffondere nello sport, nelle scuole e nel sociale l’importanza della prevenzione contro i rischi generati da problemi cardiaci attraverso percorsi di sensibilizzazione alla rianimazione cardio polmonare. In rappresentanza dell’associazione è venuto a trovarci a Parlami di Te il presidente Emanuele Arena.

Ti sei mai chiesto cosa c’è dietro una bolletta dell’acqua? Abbiamo fatto chiarezza su questo ed altri quesiti riguardanti la gestione degli acquedotti del nostro territorio insieme a Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua e ospite a L’Eco dei Comuni. No, non è una questione del tubo ma di servizi e investimenti per un bene prezioso, forse il più prezioso di tutti. Scopri di più ascoltando il podcast.

Gli ospiti di Break Point sono esempi perfetti dello spirito del vicentino doc che mira sempre ad essere pioniere e campione. Dal FootGolf al cheerleading passando per il pugilato abbiamo conosciuto moltissimi talenti che si stanno imponendo nella scena dello sport nazionale e internazionale. Questa volta è il turno del dart, meglio conosciuto come “giocare a freccette”. Ce ne ha parlato Michele Turetta, maglia azzurra della nazionale insieme all’amico Daniele Capitanio. Come si diventa campioni di dart ma soprattutto quali qualità bisogna avere? Scoprilo ascoltando il nostro podcast.

Dopo tutto questo parlare ci è venuta una gran sete. Questa settimana il nostro sommelier di fiducia Maurizio Falloppi ha stappato un Gotturnio, un vino delizioso dei Colli Piacentini da abbinare all‘involtino di carne ripieno di Silene che lo chef Amedeo Sandri sta preparando per il weekend. La Silene è comunemente conosciuta con i termini dialettali “s-cioparoli” o “s-ciopeti”. La campanula non si mangia ma le foglioline possono esser utilizzare per creare dei piatti deliziosi che sorprenderanno i vostri commensali. In questo caso, dopo averle fatte sbollentare, si possono unire a delle fettine di lonza di maiale, pancetta affumicata, formaggio Emmental per creare un involtino che vi farà venire l’acquolina in bocca.

Buon fine settimana amici. E come sempre, stay tuned!

