20/22 Voci in onda: jeans di canapa, calcio femminile e il filetto al pepe verde – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno amici ed amiche,

arriviamo anche questo venerdì nelle vostre caselle di posta con una nuova newsletter per aggiornarvi sugli ultimi avvenimenti e le novità di Radio Eco Vicentino. Speriamo abbiate passato una piacevole settimana e vi auguriamo un buon weekend (un weekend che sa di ponte, data la Festa della Repubblica di ieri!) ricco di sorrisi magari passato in compagnia della nostra musica e dei nostri ospiti.

Questo lunedì a Music Around Silvia ha deciso di accompagnarci in un viaggio nel continente Europeo alla scoperta della storia di come sono nati i brani più famosi e come sono diventati delle hit. Il lunedì non è solo dedicato ai grandi classici ma anche alle novità della realtà musicale Veneta ed Italiana presentate dai tantissimi artisti emergenti che Silvia ospita ogni settimana. In questa puntata potrete ascoltare “Fulmine nero“, l’ultimo singolo de Il Meltz e “Musica” di Lucrezia.

Giovane, anticonformista, sostenibile, libero e “figo”: benvenuti nel mondo di Gimmi Jeans, un’azienda di base a Sovizzo nata dalle menti geniali di Matteo e Francesco entrambi 25enni di Valdagno che hanno deciso di creare capi di vestiario in canapa. Entrambi appassionati e formati per lavorare nel mondo tessile, la loro idea prende spunto dalla tradizione veneta ed italiana della coltivazione delle canapa. La loro mission? Un consumo consapevole ma fatto in grande stile con la scelta di prodotti artigianali, locali e di grande qualità. La storia di Gimmi Jeans parte in un pomeriggio di agosto grazie alle storie di nonna Gilda e allo spirito avventuriero del cane Gimmi. Vi abbiamo incuriosito? Ascoltate il podcast di StartUp.

Il calcio femminile in Italia sta acquisendo sempre più seguito ed interesse e sta dimostrando come anche le donne possono essere calciatrici di talento. Dai mondiali francesi del 2019 sono stati fatti grandi progressi ma ci sono ancora molti pregiudizi ed ostacoli che il calcio femminile italiano deve sorpassare per essere riconosciuto come alla pari di quello maschile. Cosa si deve fare per fare in modo che la curva del cacio femminile continui a crescere e soprattutto com’è la situazione nel Vicentino? Ne abbiamo parlato a Break Point condotto da Omar Dal Maso insieme a Lisa Dal Bianco del calcio femminile Vicenza e Mery di Dream Five di Dueville.

Questa settimana sono venuti a trovarci in studio lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi che ci hanno proposto moltissime pietanze nelle quali le spezie fanno da protagoniste. Nella sezione di Fogolare Veneto sul nostro profilo speaker troverete delle nuovissime e gustosissime ricette come quella del filetto al pepe verde che potete ascoltare qui sotto. Buon appetito!

Buon fine settimana amici. E come sempre, stay tuned!

