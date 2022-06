22/22 Voci in onda: Siggi Group, il Comune di Arzignano, Conversazioni Festival, Le Anguanas e il frappè allo zenzero – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutti,

è sempre un grande piacere arrivare nelle vostre caselle email per raccontarvi tutti i retroscena di Radio Eco Vicentino. Ogni settimana impariamo qualcosa di nuovo grazie agli ospiti fantastici che con entusiasmo vengono a trovarci in studio. Questi cinque giorni, spesi ascoltando con piacere tantissime voci, ci hanno fatto capire quanto amore c’è per il nostro territorio e quanto si lavora per renderlo così unico e speciale.

Uno degli ospiti di spicco della settimana è diventato un vero e proprio simbolo dell’imprenditoria Vicentina. Stiamo parlando di Siggi Group, un’azienda di abbigliamento professionale e abiti da lavoro con sede a San Vito di Leguzzano che veste grandi e piccini di tutta Italia. Il loro motto è “We work hard for your hard work” ovvero lavoriamo duramente per il vostro duro lavoro. L’azienda, oltre a vestire migliaia di lavoratori e studenti, vanta di aver creato gli indumenti per i concorrenti di Master Chef Italia, Hell’s Kitchen e Bake Off Italia. Com’è nata Siggi Group e cosa farà negli anni futuri? Ne abbiamo parlato a StartUp insieme ad una delle titolari Roberta Marta.

Ascolta “Roberta Marta di Siggi Group” su Spreaker.

Alessia Bevilacqua ha dimostrato di amare alla follia Arzignano tanto da diventarne sindaco.

La città della Valle dell’Agno vanta un calendario vasto di attività socio-culturali oltre che ad una serie di squadre sportive d’eccellenza. E con i fondi PNRR sono in arrivo progetti importanti.

Abbiamo fatto il punto sulla situazione a L’Eco dei Comuni insieme a Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel.

Ascolta “Alessia Bevilacqua: il punto sul Comune di Arzignano con il Sindaco” su Spreaker.

Una delle domande più frequenti che facciamo agli ospiti di Parlami di Te è “Chi te lo fa fare?”. La risposta è spesso accompagnata da un grande sorriso e dagli occhi che si illuminano. Abbiamo scoperto che l’amore di creare qualcosa per gli altri è il movente di tante storie che ci vengono raccontate in radio. È stato lo stesso per ConversAzioni Festival organizzato da Carlo Foletto e Elena Borin. Una serie di eventi in scena questo weekend (dal 17 al 19 Giugno) al Giardino Jacquard di Schio che hanno come filo conduttore la conversazione, elemento fondamentale per il corretto funzionamento delle relazioni tra persone e gruppi.

Ascolta “ConversAzioni Festival (17/18/19 Giugno al Giardino Jacquard di Schio) presentato da Carlo Foletto e Elena Borin” su Spreaker.

La scorsa settimana a Break Point abbiamo parlami di uno sport Americano “very cool” e unico nel suo genere: il roller derby, un’attività di squadra di contatto su pattini a rotelle che vede sfidarsi due squadre di pattinatori su una pista ellittica in una gara di velocità, strategia e tecnica. A rappresentare questo sport sono state Le Anguanas, squadra di Vicenza detentrice del titolo nazionale. In questo podcast sentirete le voci di Ketty Page, una delle giocatrici accompagnata dall’allenatore Enrico.

Ascolta “La carica di Ketty Page ed Enrico delle Anguanas Vicenza Roller Derby” su Spreaker.

È meglio fare o ricevere sorprese? Questo dilemma ha accompagnato la puntata di questa settimana di We Love Italia.

Gianni e Giulia è andato alla ricerca delle migliori sorprese fatte e ricevute dei nostri ascoltatori.

La sete di conoscenza del duo G&G li ha spinti oltre le Alpi, a Vienna alla scoperta delle sorprese dei nostri ascoltatori italiani che risiedono in terra Austriaca.

Ascolta “Le sorprese” su Spreaker.

Si prospetta un weekend molto caldo con giornate bollenti e notti tropicali. Gli amanti del fresco saranno messi a dura prova nel fine settimana ma non preoccupatevi perché siamo ricorsi ai ripari. Cosa c’è di meglio di un buon frullato rinfrescante? Semplice, il frappè allo zenzero, succo d’arancia, carote, mela e sciroppo d’acero di Fogolare Veneto: un’opzione vegana e rinfrescante che vi farà dimenticare la calura estiva.

Ascolta “Frappè allo zenzero – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Lo sapevi che puoi ascoltarci sempre e in qualunque posto? Scarica la nostra app per non perderti le ultime notizie e per ascoltare o riascoltare i podcast delle nostre trasmissioni. Clicca qui per scaricarla dall’App Store o Google Play. Per iscriverti alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulla tua casella di posta elettronica, clicca qui.

Buon fine settimana e stay tuned!