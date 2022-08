28/22 Voci in onda: Erica Boschiero, l’Altopiano dei Sette Comuni, Lucagri, la radio e il “frico”

Tempo di vacanze anche a Buon venerdì amici e amiche!Tempo di vacanze anche a Radio Eco Vicentino e nonostante alcune trasmissione siano in stad-by, abbiamo ospitato volti, musica emergente e storie. Lunedì Silvia a Music Around ha dato spazio a ​Enby & Melania ( Amine Boulil & Melania Ciasullo) con il singolo “Different Story”; la cantautrice veneta Erica Boschiero che presenta il suo album “Respira” e che è impegnata in un minitour che la porta a parlare di tutela dei boschi (insieme a FSC Italia); infine, omaggio al rock elettronico, con la presenza in studio dei Supersonic Bus di Bassano del Grappa.

Gianni Manuel e Silvia a We Love Italia hanno parlato invece dell’Altopiano dei Sette Comuni, un territorio che per tanti veneti è proprio una seconda casa, immersa nel verde ma che offre anche scorci diversi ma tutti indimenticabili.

Una puntata tutta da ascoltare, anche perché la nostra Silvia è proprio asiaghese doc.

A Startup questa settimana ci siamo tuffati invece nel mondo dell’agricoltura con Luca Zolin,titolare di Lucagri di Colceresa: un punto di riferimento per agricoltori e allevatori di tutta Italia.

Lucagri propone macchine, attrezzature e strumenti per il settore primario, ma soprattutto offre servizi, fondamentalmente di consulenza: l’azienda è insomma una “smart utility” capace di indirizzare scelte e progetti verso le soluzioni più intelligenti che oggi il mercato agricolo è in grado di offrire.

Giovedì invece in radio puntata speciale di “Parola ai direttori“: in studio insieme a Gianni Manuel il nostro editore, Corrado Pozzer.

E’ stata l’occasione, a due anni dall’avvio del progetto radiofonico per fare il punto su iniziative e iniziative del nostro progetto editoriale.

Prima di chiudere, vi ricordiamo di consultare tutta la nostra sezione podcast “Fogolare Veneto” dove potrete trovare idee per piatti di tutti i tipi e per tutte le stagioni, proposti dal nostro chef Amedeo Sandri e dal sommelier Maurizio Falloppi.

Oggi vi proponiamo il Frico, piatto conosciutissimo e apprezzatissimo della tradizione friulana.

