29/22 Voci in onda: Pianeti, cavalli, cannoli, veneti in giro per il mondo e la sagra dei bigoli con l’arna

Sul versante delle novità musicali, la nostra Silvia Scagliarini a Music Around ha ospitato Gamaar con il nuovo singolo “Nella mia Testa”, Igi che ha presenta i suoi ultimi progetti musicali e la band alt-rock La Convalescenza che ha proposto il nuovo brano “Ce lo avevano detto”.

Ascolta “Music Around del 26 Settembre 2022” su Spreaker.

Ospiti di Start Up sono stati Andrea Piovan e Giovanna Novello, che insieme si occupano di ForHorses, azienda di San Vito di Leguzzano che produce abbigliamento per amazzoni. E non solo.

Ascolta “Andrea Piovan – For Horses” su Spreaker.

Ritorno alle origini invece per la puntata di We Love Italia: Gianni Manuel e la nostra “new entry” Martina Polelli hanno accolto tanti ospiti tutti accomunati da una cosa: sono vicentini all’estero.

Ai microfoni anche il Presidente dei Veneti nel mondo, Ferruccio Zecchin.

Ascolta “Vicentini nel mondo” su Spreaker.



Per l’Eco dei Comuni abbiamo ospitato invece l’assessore alle associazioni del Comune di Zanè, Adalberto Zavagnin, che ci ha parlato di questo piccolo centro, grande per quel che riguarda la storia di una piatto tipico vicentino: i “bigoli con l’arna”, del quale ospita questo weekend la sagra, giunta ormai alla 47esima edizione e che torna, dopo due edizioni saltate a causa del Covid.

Ascolta “La Sagra dei Bigoli con l’Arna, tradizione di Zanè” su Spreaker.

A Parlami di te, invece, Mariagrazia Bonollo insieme con Gianni Manuel ha ospitato Matteo Pavesi, astrologo e consulente motivatore, con cui abbiamo parlato di ascendenti, luna e pianeti nani e pianeti feriti, per capire cosa queste “energie” evocano nelle nostre vite.

Ci ha anche detto che cambiamenti di aspettano fra il 2026 e il 2027. Siete pronti?

Ascolta “Pianeti feriti, il nuovo libro dell’astrologo Matteo Pavesi” su Spreaker.

E veniamo, prima di salutarci, alla cucina di Fogolare Veneto! Questa settimana, il nostro chef Amedeo Sandri e il nostro sommelier Maurizio Falloppi ci propongono la pasta per preparare i cannoli siciliani!!

Ascolta “Pasta per Cannoli Siciliani – Fogolare Veneto” su Spreaker.

