3/22 Voci in onda – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno cari amici lettori e radioascoltatori, è un piacere giungere nelle vostre caselle mail con la nuova newsletter di Radio Eco Vicentino. Quella che si sta chiudendo è stata una settimana a dir poco interessante incorniciata da storie di giovani, big e super ospiti. No, non stiamo parlando del Festival di Sanremo anche se, ad essere sinceri, la kermesse nella città dei fiori ci ha regalato alcuni “Brividi”.

Tra polemiche, “farfalle”, canzoni derise e spalline che cadono, pur non essendo un evento amato da tutti, il festival in un modo o nell’altro entra a far parte della vita di tutti gli italiani per una settimana all’anno. È stato nostro dovere e piacere dedicare quindi una puntata di We Love Italia all’evento che celebra la musica del Bel Paese. Dirige il programma il “Sindaco della Musica” Gianni Manuel, ai microfoni La Giulie con il commento e la partecipazione di Loris Bosk, ascoltiamo “Il Tuo Sanremo”.

Avventuriero, giornalista, scrittore, scienziato, viaggiatore: non è una performance di Achille Lauro ma le tanti professioni di un “figo” vicentino, il primo uomo al mondo a raccontare per iscritto la circumnavigazione del globo, alla faccia dei terrapiattisti! Sto parlando del vicentino illustre Antonio Pigafetta, che ci è stato raccontato da Stefano Soprana, presidente dell’associazione Pigafetta 500, nata per celebrare il cinquecentenario. Pigafetta fece parte infatti della ciurma di Ferdinando Magellano e ne raccontò il duro viaggio di tre anni (fra il 1519 e il 1522) attraverso mari, oceani e stretti in quella impresa che costituì una svolta epocale per la storia dell’umanità intera. Non perderti il racconto di un un viaggio straordinario, impervio e drammatico a Parlami di Te.

La nostra radio potrebbe essere “Perfetta Cosi” ma siamo troppo avidi di storie e soprattuto delle prelibatezze che ci portano i nostri ospiti come le marmellate, i baci di d’ama e il “Miele”. Giusy Ferreri era troppo impegnata con il festival per raccontarci della sua nuova passione per l’apicoltura quindi siamo andati a chiedere ad un vero e proprio esperto del settore. Il super imprenditore della settimana Enrico Dolgan ospite a StartUp ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutto lo staff presentando la sua azienda Apicoltura Summano. Abbiamo scoperto che Enrico non solo produce miele e protegge le api ma coltiva molte specie di frutti antichi, rari, selvatici o dimenticati che poi trasforma in confetture. Avete mai provato il cioccomiele? E la composta di feijoa? Quella di visciole? Il miele urbano? Il mercoledì di StartUp non è mai stato così dolce.

Chiampo e un po’ come Vita Spericolata di Vasco Rossi al festival di Sanremo del 1983: la sua bellezza e unicità vengono messi in ombra dai pregiudizi e la cattiva pubblicità, come speso capita ci si sofferma alle apparenze. La cittadina del basso vicentino, conosciuta per l’industria conciaria non è più cattivi odori ed inquinamento ma una comunità in continuo cambiamento e miglioramento. Come ha spiegato il primo cittadino Matteo Macilotti, potrebbe diventare una dei primi poli industriali “green e sostenibili” nel trattamento della pelle. Chiampo però non è solo quello: è anche la casa della ciliegia della crostata più lunga del mondo, del marmo, del santuario di Lourdes ma soprattutto di una comunità forte ed unita. In fine, è tutta una questione di “Chimica”.

“Ogni volta è cosi”: c’è sempre qualcuno che rifiuta categoricamente di sentire parlare o guardare il Festival di Sanremo. Tranquilli perché abbiamo pensato ad un programma giusto per voi. Ogni lunedì a Music Around, la nostra Silvia ci presenta tantissimi musicisti veneti e non. Ospiti della scorsa puntata Pianista Indie e Anna E L’Appartamento. Le potremmo ascoltare per “Duecento mila ore”.

La settimana di Radio Eco Vicentino non finisce qui: non dimenticare anche di dare un occhio alle ricette di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi nella rubrica Fogolare Veneto: questa settimana ve ne proponiamo una con una verdura straordinaria del territorio: il broccolo fiolaro di Creazzo!

E non perderti il nostro buongiorno con l'”Insuperabile” Ivano Visonà e il suo almanacco dalle 11. Ti diamo appuntamento anche ogni venerdì dalle 18 alle 19 per l’aperitivo in compagnia della Giulie e la redazione dell’Eco Vicentino.

Infine, ricordati che “Ovunque Sarai” noi saremo con te grazie alla nostra bellissima app scaricabile gratuitamente dall’app store e Google play. “Abbi cura di te” e “Ciao Ciao”: alla prossima.

