Autisti volontari al lavoro tutti i giorni, sono i “13 angeli per gli anziani”

Una vera e propria missione, del tutto benefica e basata sul volontariato. I 13 autisti che tutti i giorni accompagnano gli anziani al centro diurno “Madonna dell’Angelo” di Piovene Rocchette hanno ricevuto pubblicamente i ringraziamenti del sindaco Erminio Masiero e dell’Assessore al Sociale Sonia Perotto. A loro, primo cittadino e assessore, hanno rivolto parole colme di sentimento per un servizio che aiuta la cittadinanza e, soprattuto, chi ne ha più bisogno. Sono stati definiti “13 angeli per gli anziani” Gianluigi, Corrado, Pierantonio, Gianni, Gianmario, Mauro, Edoardo, Pietro Lino, Alberto, Gianpietro, Vittorio, Fabio e Mirco.

“Grazie al loro prezioso impegno i nostri anziani possono trascorrere, in compagnia e serenità, la loro giornata al Centro Diurno -dichiara il Sindaco Erminio Masero– Un punto di incontro e di aggregazione dove le persone ‘non più giovani’, così amo meglio chiamarle, possono socializzare, fare attività, oltre a beneficiare dei servizi socio-assistenziali garantiti dal personale dell’Ipab di Arsiero”.

I 13 volontari garantiscono quotidianamente momenti di svago, permettendo agli anziani di vivere giornate serene in un ambiente confortevole e tra amici, senza il loro aiuto tutto questo non sarebbe possibile. Con grande dedizione tutti i giorni prelevano le persone direttamente a casa per poi riaccompagnarle nel tardo pomeriggio. “A nome dell’Amministrazione Comunale, di tutto cuore vogliamo ringraziarli -dichiara l’Assessore Sonia Perotto– Perché con la loro presenza non solo supportano gli anziani ma anche le loro famiglie. Verso questi ‘13 angeli’ va tutta la nostra riconoscenza:oltre a garantire ogni giorno il servizio trasporto agli ospiti del Centro Diurno, accompagnano all’Ospedale anche delle persone che necessitano di visite specialistiche o terapie”.

Un numero, quello dei volontari, che continua a crescere anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha creato dei corsi di formazione rivolti a queste figure. Tre di loro sono appena entrati in “servizio”. “Usciti dal 1° corso per volontari che abbiamo organizzato lo scorso autunno -spiega ancora l’Assessore al Sociale Sonia Perotto – Vedere come la Nostra Comunità risponde alle esigenze del paese ci riempie di orgoglio: di più ancora quando vediamo che nella nostra squadra si sono unite anche persone da fuori Comune. Tutti con lo scopo di rendersi utili verso gli altri, tendendo una mano verso persone che hanno dieci/quindici anni in più di loro: sì, perché i nostri volontari sono ‘ragazzi’ dai 58 e ai 73 anni carichi di grinta e entusiasmo”.

La loro, quella dei 13 volontari, una presenza che sfila ogni giorno a Piovene Rocchette a bordo dei due mezzi in dotazione. Partenza alle 7.30, girando per il paese e spingendosi sino a Cogollo del Cengio, Chiuppano, Carrè e Caltrano. Ogni tappa un anziano che sale a bordo e che durante il tragitto chiacchiera col ‘suo’ autista. E poi il ritorno a casa, tra le 17 e le 17.30: questo ogni giorno di apertura del Centro Diurno che mediamente ospita quaranta persone, di cui 20 non autosufficienti.

Nella squadra degli “angeli” anche dei veterani che prestavano già il loro servizio nel vecchio centro: “vedere che sono ancora qui con noi, ma soprattutto con chi si trova a far di conto con l’età e con le proprie fragilità, ci rende umanamente più forti-conclude Erminio Masero, Sindaco di Piovene Rocchette-. Come dissi due anni fa, nel giorno dell’inaugurazione del nuovo centro, il loro un lavoro fatto senza mai chiedere nulla in cambio:ora, menzionarli è il minimo che possiamo fare per dimostrare a loro la loro nostra gratitudine. Con loro, in particolar modo, si riesce a restituire agli ospiti del Centro Diurno un pizzico di quella normalità che la pandemia aveva fortemente minato. Grazie a loro Piovene Rocchette è un paese che si riempie di orgoglio”.