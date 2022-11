31/22 Voci in onda: giovani avvocati, il ritorno del lupo, il twirling e altre storie

Buona settimana, cari lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici!

Dopo qualche settimana di pausa torna la newsletter di a Radio Eco Vicentino per raccontarvi chi abbiamo avuto il piacere di ospitare nei nostri studi radiofonici.

Pronti? Via!

L’accoppiata Gianni Manuel & Martina Polelli rende sempre più scoppiettanti le puntate di We Love Italia: se seguite questo il link potete riascoltarle tutte.

Oggi però vogliamo in particolare segnalarvi l’ultimo appuntamento del nostro duo, andato in onda a Halloween e dedicata alle paure: un viaggio dalle nostre alle vostre, con qualche curiosità dal mondo.

Ascolta “Paure e luoghi misteriosi del nostro territorio” su Spreaker.

Per la rubrica Parlami di te questa settimana vi invitiamo a riascoltare le chiacchierate della direttrice Mariagrazia Bonollo, accompagnata dalla verve del nostro direttore artistico Gianni Manuel, con due giovani ospiti.

Il primo è Dario Campesan, che a 25 anni già esercita la professione di avvocato: è il più giovane d’Italia. Ci ha raccontato come ha fatto a raggiungere questo obiettivo, come ha studiato in modo accelerato e cosa vorrebbe fare da avvocato affermato.



Ascolta “Dario Campesan, l’avvocato più giovane d’Italia” su Spreaker.

La seconda ospite di cui vi vogliamo parlare è la valdagnese Jessica Peruzzo, naturalista per passione: ha scritto un libro sulla ricomparsa del lupo nelle Prealpi vicentine.

Com’è tornato questo animale sulle montagne vicentine? Quali conseguenze sta comportando sull’ecosistema e sulla vita delle persone? Cosa ne pensano gli allevatori, i turisti, gli operatori economici e gli enti locali? Lo spiega Jessica grazie ad anni di studi e ricerche sul campo.

Ascolta “Jessica Peruzzo autrice del libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine”” su Spreaker.

Anche nel mondo dell’antica arte della macelleria c’è chi osa innovare: ne abbiamo parlato a Start Up con Denis Deganello dell’omonima macelleria di Malo. Una vera e propria “sartoria della carne”: Denis infatti coccola i clienti, dando loro consigli sulle cotture o raccontando i piccoli segreti e le curiosità frutto della sua esperienza sul campo. La sua ultima sfida è il distributore automatico km0 di carne: un progetto che sta prendendo vita grazie alla Fas International (un radio a parlarne era presente per questo anche Gianmarco Rossato).

Ascolta “Macelleria Deganello e il distributore automatico kilometro 0” su Spreaker.

Quanto allo sport, Omar Dal Maso nell’ultimo appuntamento con Break Point ci ha portato alla scoperta del twirling, con le “Api” di Dueville. Si tratta di una disciplina ginnico-sportiva caratterizzata dall’uso di un bastone e da movimenti del corpo che seguono con armonia una base musicale. In studio sono venute a parlarne Tatiana Salbego, istruttrice dell’Asd Beetwirling di Dueville, e le atlete Giorgia Bettanin ed Agata Dal Molin.

Ascolta “Alla scoperta del twirling con le “Api” di Dueville” su Spreaker.

E veniamo a Music Around, il nostro appuntamento musicale condotto da Silvia Scagliarini che ha traslocato al venerdì, nella fascia dalle ore 17 alle 19. In mezzo a tanti brani di successo, Silvia ancora una volta ha dato spazio a tre promesse della musica italiana: Marika, cantautrice padovana, con il suo ultimo lavoro “Assurdo”; I Sospesi, band alternative rock, rappresentata da Marco, che presentato il nuovo album “Tentativi ed errori”; e Laura di Lenola, cantautrice di Latina, che ha raccontato l’ultimo singolo “Settimane”, realizzato con Diem.

Ascolta “Music Around del 4 Novembre 2022” su Spreaker.

L’ultima tappa prima di salutarci la facciamo in cucina, per alla scoperta di una ricetta di stagione con una verdura che fa bene al gusto e anche alla salute. Per Fogolare Veneto questa settimana Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi ci propongono infatti una deliziosa zuppa cremosa di broccoli al curry, tutta da assaggiare. Ecco la ricetta.

Ascolta “Zuppa cremosa di broccoli al curry – Fogolare Veneto” su Spreaker.



Prima di salutarci, ti ricordiamo che sul nuovo sito di Radio Eco Vicentino puoi trovare anche i podcast con gli ospiti delle scorse settimane, tutti interessantissimi!

Ovviamente tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li puoi trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

