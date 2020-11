“All Music Italia” rischia di chiudere: parte online una raccolta fondi per salvarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il sito di “All Music Italia” sta rischiando di chiudere. Il sito, online dal 2014, si occupa di artisti giovani ed emergenti della musica italiana ma a causa della pandemia ha perso pubblicità e investitori che rappresentano l’unica fonte di mantenimento del sito.

Da pochi giorni, infatti, è stato pubblicato online una campagna per la raccolta fondi per sostenne All Music Italia. Il crowdfunding punta a raccogliere 10mila euro e mira a dare il tempo al sito per trovare nuovi investitori.