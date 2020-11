Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Venerdì 13 novembre, i Queen of The Stone Age pubblicheranno su YouTube il concerto registrato nel 2018 al Museum of Old and New Art in Tasmania.

Il live sarà trasmesso per ricordare le vittime degli attacchi terroristici del 2015 a Parigi dove persero la vita 130 persone di sui 89 al concerto degli Eagles Of Death Metal al Bataclan Theatre.