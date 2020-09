Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Billie Eilish ha lanciato una collezione di due action figure ispirate ai video di “Bad Guy” e “All The Good Girls Go To Hell” realizzate in collaborazione con Playmates Toys e Bravado.

La linea comprende due bambole. Bad Guy, alta poco meno di 30 centimetri, rappresenta la cantante con l’iconica tuta gialla indossata nel video omonimo. All The Good Girls Go To Hell è più piccola e con ali rimovibili.