Alpini anche in provincia: da Bassano a Valli del Pasubio gli eventi nei giorni dell’Adunata

L’Adunata Nazionale degli alpini, che si svolge a Vicenza dal 10 al 12 maggio prevede una serie di eventi ramificati anche in tutta la provincia berica: appuntamenti culturali, concerti, mostre si susseguono dalle montagne vicentine, che hanno visto drammaticamente impegnate le Penne Nere nella Prima Guerra Mondiale, fino a diversi Comuni della pianura. Ecco le principali



Montecchio Maggiore – Museo Civico delle Forze Armate

Tra penne e pennelli (fino al 26 maggio) a cura di Stefano Guderzo

Attraverso le relative opere, si racconta il forte legame tra i vicentini Giulio Bedeschi e Giovanni Magrin: amici, Alpini e artisti. Il primo, reduce dalla campagna di Russia, era medico e scrittore; il secondo, arruolato nel Val Leogra, artista e prolifico pittore. In mostra – assieme a reperti e cimeli – venti quadri realizzati da Magrin in concomitanza con la pubblicazione di Centomila gavette di ghiaccio di Bedeschi, dalle cui righe il pittore trasse ispirazione. Nei giorni dell’Adunata mostra aperta fino alle 23.

Arzignano – Galleria Achille Beltrame

La vita e la storia del grande illustratore de La Domenica del Corriere (10 – 12 maggio) a cura di Giuseppe Dal Ceredo e Daniela Repele

Apertura straordinaria della Galleria che ospita la mostra permanente delle tavole del pittore arzignanese, famoso soprattutto per le copertine realizzate per il celebre supplemento del Corriere della Sera, dal primo (1899) all’ultimo (1945) numero. Visita guidata gratuita per tutto il periodo dell’Adunata.

Valli del Pasubio – Forte Maso

Ferro, fuoco e Sangue (9 – 13 maggio) a cura di associazione Forte Maso

In occasione della 95° Adunata, il primo forte corazzato costruito al confine tra Italia e Austria (in Alta Val Leogra, non lontano dal Pian delle Fugazze), arricchisce la mostra fotografica già in corso fino al 2 giugno – con straordinarie immagini di reperti bellici rinvenuti sulle montagne vicentine e interpretati dall’obiettivo di Giuliano Francesconi – con l’esposizione di una rara collezione completa delle medaglie delle Adunate nazionali degli alpini, dalla prima all’Ortigara nel 1920 in poi, ricevuta in dono dall’alpino Giancarlo Piazza di Schio.

Thiene – Teatro Comunale

Serata concerto per gli Alpini (venerdì 10 maggio, ore 20.30), a cura di Comune di Thiene e Gruppo Alpini Thiene

Preceduta dall’alzabandiera e deposizione della corona al monumento ai caduti in piazza alle 19.30, nel Teatro Comunale è in programma l’esibizione dei cori Ana Monte Summano e Vallebelbo, nonché della Fanfara sezionale di Torino.

Quinto Vicentino (vie del centro e parco Villa Thiene)

Sfilata storica, alzabandiera, banda musicale e cori (sabato 11 maggio, dalle 18), a cura del Gruppo Alpini Quinto Vicentino

Dalla zona sportiva di via degli Eroi, il Gruppo Storico Militaria 1848 – 1945, in uniforme ed equipaggiamento d’epoca, seguito dalla banda musicale di Nervesa della Battaglia e da tutti gli Alpini, locali e ospiti, presenti, condurrà la sfilata fino al monumento ai Caduti, in piazza IV Novembre. Qui si terranno l’alzabandiera e la posa di una corona d’alloro, quindi la banda terrà un concerto in piazza. La sera alle 21, poi, nel parco retrostante Villa Thiene si esibiranno il coro Tre Cime di Abbiategrasso (Milano) e il coro Vous Dal Tilimint di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Bassano – Bande e Fanfare (venerdì 10 e sabato 11 maggio)

Venerdì 10 alle 18.30 si esibirà la Banda di Gemona, mentre sabato 11 alle 17,30 le Fanfare di Magenta e Bassano effettueranno una sfilata dal Ponte Vecchio fino a piazza della Libertà, dove seguirà il concerto. Domenica pomeriggio invece esibizione della Fanfara Val Susa di ritorno dalla sfilata di Vicenza.