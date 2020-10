Laura Pausini pubblicherà un brano per candidarsi agli Oscar 2021

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Laura Pausini ha annunciato che sta per lanciare un nuovo brano per entrare tra i candidati agli Oscar 2021. Il nuovo singolo dal titolo “Io si (seen)” è stato scritto per lei da Diane Warren e accompagna il ritorno di Sophia Loren nel film “La vita davanti a sé”.

La data della pubblicazione del brano non è stata ancora svelata ma il film con la Lauren che ritorna sugli schermi dopo oltre 10 anni, è in programmazione per il prossimo 13 novembre. “Sophia è una icona della cultura e della storia del cinema – ha commentato la Pausini – e sono orgogliosa di accompagnare questo progetto con la mia voce”.