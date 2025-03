Oscar, trionfa il film indipendente “Anora”: 5 statuette. L’Italia a mani vuote

Sean Baker e il suo “Anora” la fa da padrone e nella 97esima edizione degli Oscar si porta a casa cinque statuette per film, regia, sceneggiatura, montaggio, e miglior attrice protagonista alla venticinquenne Mikey Madison. Adrien Brody è il miglior attore, Kieran Culkin e Zoe Saldana i migliori non protagonisti. Il film Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024 racconta la storia di una giovane spogliarellista di Brooklyn che incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma la famiglia di lui si opporrà al matrimonio e cercherà in tutti i modi di annullarlo.

“Grazie all’Academy per aver riconosciuto i film indipendenti, lunga vita al cinema indipendente”, ha detto il regista. “Le sale indipendenti fanno fatica, durante la pandemia abbiamo perso 1000 cinema negli Stati Uniti. Ai registi dico di fare film che vengano proiettati al cinema, ai distributori dico di focalizzarsi sulle uscite al cinema, e ai genitori chiedo di far vedere ai figli i film al cinema, i vostri bambini saranno la futura generazione di cinefili e noi potremmo così tenere viva e vegeta questa esperienza”.

“The Brutalist” di Brady Corbet, che era tra i favoriti con dieci nomination, ha portato a casa tre premi: quello per il migliore attore, Adrien Brody, la colonna sonora (Daniel Blumberg) e per la fotografia (Lol Crawley). Anche il premio per il miglior film internazionale, che solo poche settimane fa sembrava scontato, è andato all’antiautoritario brasiliano “Io Sono Ancora Qui” di Walter Salles. Kieran Culkin ha vinto per “A Real Pain” di Jesse Eisenberg. Impresa del cineasta lettone Gints Zilbalodis, che con “Flow. Un mondo da salvare” batte il colosso Disney di “Inside Out 2”, con il film d’animazione con il budget più basso della storia degli Oscar. Il trentenne tuttofare (autore di sceneggiatura, regia, animazione, montaggio, musiche) ha portato la Lettonia a vincere il primo Oscar. A scrivere la storia è stato Paul Tazewell, vincitore dell’Oscar ai Migliori costumi per ‘Wicked’: “Sono il primo uomo di colore a ricevere la statuetta per questa categoria, è un grande onore”, ha detto nel ricevere l’Academy Award.

“A Complete Unknown”, pellicola che ripercorre la vita di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, esce a mani vuote dagli Academy Awards nonostante le otto nomination della vigilia. Niente da fare per Isabella Rossellini, suor Agnes in “Conclave”. Seconda statuetta al film con “El Mal”, migliore canzone originale.