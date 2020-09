Tommy DeVito dei The Four Seasons è morto per Covid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è spento all’età di 92 anni Tommy DeVito, cantante e musicista dei The Four Seasons, morto a Las Vegas dopo aver contratto il coronavirus. La triste notizia è stata data su Facebook dagli altri due membri del gruppo, Frankie Valli e Bob Gaudio.

Tommy aveva militato nella band non solo come chitarra solista ma anche come voce nelle produzione e nei concerti. L’artista aveva lasciato la band nel 1970 dicendo che era stanco di fare tour. I The Four Season sono stati una delle band “doo-wop”di maggior successo negli anni ’60.