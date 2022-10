150 anni con gli Alpini: al Faber Box Paolo Gibba Campanardi presenta il libro “Noi siamo i veci”

Torna a Schio la guida storica Paolo Campanardi. Noto al pubblico come “Gibba”, è volto e anima del programma televisivo Metal Detective (DMax canale 52), durante il quale si avventura in luoghi impervi alla ricerca di oggetti storici appartenenti a soldati che hanno combattuto nella prima e seconda guerra mondiale.

Lunedì 24 ottobre alle 20.30 Campanardi sarà al Faber Box per presentare il suo libro “Noi siamo i veci“, edito da Harper Collins: un viaggio nella memoria tra personaggi, episodi e motti significativi per raccontare i 150 anni della fondazione del corpo Alpino. Campanardi raccoglie quindici storie in cui lo spirito di fratellanza, il valore del sacrificio e l’orgoglio diventano protagonisti indiscussi.

«È sempre un’emozione per me tornare a Schio, ma questa volta lo è ancora di più. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in particolare con l’assessore alla cultura Barbara Corzato, tornerò in Veneto per presentare pubblicamente il mio libro dedicato ai 150 anni della fondazione del corpo degli Alpini. Un’occasione speciale in vista anche di un altro importante traguardo: quello del centenario della fondazione del Gruppo di Alpini di Schio – dice Campanardi – Questo libro rappresenta il raggiungimento di un’importante traguardo. A distanza di quasi dieci anni dall’inizio di quello che oggi è il mio principale lavoro, ossia studiare, recuperare e condividere il patrimonio storico inerente alla Grande Guerra, questa mia prima pubblicazione non poteva che essere dedicata a loro, gli Alpini. Non è solo un mio personale omaggio per l’anniversario della loro costituzione, ma vuol essere soprattutto un atto di gratitudine verso ogni singolo alpino d’Italia. Per ciò che hanno fatto, per ciò che fanno e per ciò che saranno chiamati a fare in futuro».

La presentazione si terrà nella sala Meeting Box. Ingresso libero.