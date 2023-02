24enne muore schiantandosi contro un albero sulla “Maranese”

Ancora una vittima sulla “Maranese”: in un tragico schianto avvenuto ieri in tarda serata ha perso la vita un 24enne di Santorso, uscito di strada con la sua auto, una Fiat Punto andata distrutta nella parte anteriore per la violenza dell’impatto. Stamattina è emersa l’identità del giovane deceduto: si tratta di Matteo Broccardo, residente nel Comune ai piedi del Monte Summano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 all’altezza del pub “La tana del luppolo”, all’incrocio con via Dalla pozza: dai primi riscontri il giovane, che viaggiava in direzione di Schio, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada sulla sua destra e quindi schiantandosi contro un platano dalla parte opposta della carreggiata e finendo la corsa in mezzo alla strada.

I soccorsi, allertati dai residenti che hanno sentito il botto, sono stati inutili. Sul posto per i rilievi la polizia locale del consorzio Alto Vicentino e i vigili del fuoco del distaccamento di Schio. La parte frontale del veicolo è andata completamente distrutta per la violenza dell’impatto, non lasciando scampo al giovane automobilista.

