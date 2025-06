A fuoco un cestino nei bagni: fumo e pompieri al liceo Martini. Scuola evacuata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ultimo gioro di scuola “rovente” a Schio, questa mattina 6 giugno: al liceo artistico Martini, in via Maraschin, uno studente poco dopo l’ingresso a scuola ha pensato bene di dar fuoco a un cestino, o forse più semplicemente ha buttato una sigaretta non completamente spenta, provocando un principio di incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 8,30 in un bagno al primo piano dell’edificio scolastico: il fumo ha velocemente raggiunto il corridoio. La squadra dei pompieri, proveniente dal distaccamento locale, è giunta sul posto con un’autopompa serbatoio e un’autobotte.

All’arrivo, il personale scolastico aveva già messo in atto il piano di emergenza, procedendo con l’evacuazione completa e ordinata dell’edificio. Le fiamme, localizzate in un angolo del bagno, sono state prontamente domate dal rapido intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arsiero.

