Donna travolta da una Smart mentre attraversa sulle strisce: è grave

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale san Bortolo la donna travolta da una minicar questa mattina in viale Mazzini a Vicenza.

L’investimento è avvenuto intorno alle 9: dalle prime informazioni raccolte pare che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali presenti nei pressi dell’incrocio con via Cattaneo al momento del pesante impatto con una Smart in transito: violento l’urto, che ha fatto sbalzare la donna, poi caduta rovinosamente sull’asfalto.

Soccorsa dal personale di un’ambulanza del Suem 118, è stata portato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Vicenza, che ora dovrà ricostruire la dinamica e responsabilità dell’accaduto.

