Addio a Massimo Caruso, “prof” di spagnolo dalla contagiosa voglia di vivere

Il mondo della scuola di Schio è in lutto per la scomparsa del professor Massimo Caruso, docente di spagnolo al liceo linguistico Zanella da una quindicina d’anni.

61 anni, sposato con un’altra “prof” del liceo scledense, Chiara Nardello, e padre di tre figlie, Caruso era ammalato da qualche tempo ma questo non gli aveva impedito, fin quasi alla fine dello scorso anno scolastico, di proseguire la sua attività di insegnante, che lo impegnava non solo in aula e nei consigli di classe ma anche nell’organizzazione dei viaggi studio in Spagna, nelle scuole gemellate con quella scledense.

“Era un amante della vita – racconta il dirigente scolastico Silvio Grotto -, una persona buona e disponibile, che aveva davvero una parola buona per tutti e una sottile ironia. Amava gli studenti e per la scuola è una gran perdita, perché era una figura davvero positiva. Una solarità, la sua, senza fronzoli, che ha portato la moglie e le figlie a sottolineare, nell’epigrafe: “Massimo amava l’essenzialità”.

“Caro professor Massimo Caruso – ha scritto la scuola nel sito – il Liceo Tron Zanella Martini ti saluta commosso e ti ringrazia per tutti gli anni di impegno e di dedizione verso gli studenti e la scuola. Porteremo sempre nel cuore la tua generosità, la tua dirompente allegria e la contagiosa voglia di vivere. Esprimiamo con affetto la nostra vicinanza alla moglie, professoressa Chiara Nardello, e alle tre figlie”.

Ieri mattina, quando la notizia si è sparsa a scuola, attraverso il sistema di filodiffusione è stato letto proprio questo ricordo, accompagnato da un minuto di commosso silenzio. Il funera si terrà domattina, sabato 22 novembre, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Schio.

