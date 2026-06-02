“Scuola a cielo aperto”, gli studenti del Garbin a lezione di cittadinanza

C’è un momento, nella vita di una scuola, in cui l’apprendimento smette di essere solo trasmissione e diventa esperienza. Accade quando i ragazzi escono dall’aula, incontrano il territorio e si misurano con la realtà. È quanto sta avvenendo all’IPS “G.B. Garbin” di Schio con il progetto “Scuola a cielo aperto”, un’iniziativa che restituisce senso e profondità al concetto stesso di educazione.

Promosso con il coinvolgimento dell’assessore Milva Scortegagna e fortemente voluto dalla professoressa Danila Morrone, il percorso ha coinvolto oltre venti studenti in una serie di attività che uniscono formazione, partecipazione e impegno civico. Non semplici uscite didattiche, ma un laboratorio diffuso di cittadinanza attiva. Il primo incontro, svoltosi il 22 maggio, ha già delineato con chiarezza il profilo del progetto: dopo un’introduzione dedicata alle competenze di base della convivenza civile – dalla collaborazione alla responsabilità individuale – i ragazzi sono passati all’azione, affiancati dal gruppo civico “Schio siamo noi”, mettendo in pratica gesti concreti di cura dell’ambiente, come la raccolta dei rifiuti nelle aree attorno alla scuola e al Faber Box.

È proprio in questa dimensione operativa che la scuola mostra il suo volto più autentico: quello che educa alla responsabilità attraverso l’esperienza diretta. E che, soprattutto, dà fiducia ai giovani, chiamandoli non solo a imparare, ma a contribuire. Durante una di queste giornate dedicate alla sostenibilità e alla pulizia degli spazi, è emerso anche un elemento che ha aggiunto profondità alla riflessione educativa: tra i rifiuti raccolti è stata rinvenuta una bomboletta di protossido, la cui presenza è stata prontamente segnalata. Un episodio che ha trasformato un’attività concreta in un’occasione di confronto più ampia. Perché accanto alla tutela dell’ambiente si è aperto uno spazio di riflessione su fenomeni contemporanei, su certe “mode” pericolose che rischiano di banalizzare comportamenti a rischio e di offuscare il valore di una fase della vita tanto complessa quanto ricca di possibilità.