Addio all’imprenditore Vivian Borsato, fra i promotori del MasieraDay e amico della nostra radio

E’ una notizia che come redazione non avremmo mai voluto dover dare: se n’è andato questa notte nella sua stanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, a soli 48 anni, l’imprenditore Vivian Borsato di Schio, titolare con la moglie Michela Guglielmi di Lgg Comunicazione, agenzia di web marketing con sede in via Camin a Schio. Sposato e padre di due adolescenti, Borsato era anche una delle anime del MasieraDay, nonché un amico di Radio Eco Vicentino: finché la salute glielo ha permesso ha condotto infatti con il nostro direttore artistico Gianni Manuel la rubrica “Start Up”, voluta per raccontare le imprese innovative del territorio.

Originario di Montebelluna (Treviso), Borsato è morto la notte scorsa dopo che le sue condizioni si erano aggravate nelle scorse settimane. Dal 2017 lottava contro una forma di leucemia, scoperta grazie ai controlli a cui era sottoposto in quanto donatore di sangue: una patologia che era stata presa quindi in tempo e infatti era guarito dopo un primo ciclo di cure. La malattia, il cui percorso l’imprenditore ha spesso condiviso sui suoi canali social, si era ripresentata però all’inizio di quest’anno, inducendo i medici che lo seguivano a tentare la via del trapianto di midollo, avvenuto l’estate scorsa, ma che purtroppo non ha dato l’esito sperato.

Nel marzo scorso, quando la malattia si era ripresentata quasi in contemporanea con l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, in un post su Facebook aveva scritto: “Abbiamo condiviso lo stesso ruolo (tu con risultati un tantino migliori dei miei), eri uno dei miei difensori di riferimento. Abbiamo condiviso anche la malattia all’inizio qualche anno fa e ora ne ricondividiamo il suo ritorno. Saremmo stati proprio una bella coppia di difensori assieme”.

Il destino ha voluto che se ne andassero quasi insieme, a pochi giorni di distanza uno dall’altro.

“Era un persona straordinaria – commenta scosso Gianni Manuel, direttore artistico di Radio Eco Vicentino – e innamorata della vita e dello sport. Insieme con la moglie si è prodigato al duecento per cento per portare avanti il MasieraDay, l’associazione nata a scopo benefico nel ricordo di Livio Romare, campione di volley scledense che ha sempre avuto un pensiero per la comunità e per i giovani. Vivian credeva nelle nuove generazioni. Gli piacevano le nuove sfide, non si tirava mai indietro, perchè era innamorato del suo lavoro e amava moltissimo la sua famiglia, la buona compagnia e gli amici. Una persona di sani principi che ci mancherà moltissimo”.

Grande appassionato di sport, non mancava mai di seguire, anche da un letto di ospedale, le partite del figlio Carlo con i Bears, società di basket giovanile di Isola Vicentina, e si rallegrava ogni volta che poteva passare del tempo con la figlia Sofia.

A Michela, Sofia e Carlo le condoglianze di tutta la “famiglia” di Eco Vicentino.