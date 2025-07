Cinquant’anni di coraggio e di servizio: il cuore dell’Alto Vicentino batte Protezione Civile

Schio si prepara a celebrare i 50 anni della Protezione Civile Pasubio Alto Vicentino ODV, un’associazione che da mezzo secolo è sinonimo di impegno, solidarietà e servizio. Un traguardo che verrà festeggiato domani, sabato 12 luglio presso la sede in via Fornaci 64 con una giornata ricca di emozioni e attività aperte alla cittadinanza.

E domani, partire dalle 15, si potrà visitare il centro operativo dell’associazione, scoprire le attrezzature e conoscere da vicino i volontari attraverso visite guidate e laboratori per grandi e piccoli. Non mancheranno gli stand gastronomici con panini e bibite per tutti i gusti, mentre dalle 18 alle 23 la festa si animerà con la musica dal vivo del DJ Luchetta. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione del libro fotografico che raccoglie mezzo secolo di storia, volti, emergenze e azioni che hanno definito l’identità dell’associazione. Inoltre, un giovane artista avrà l’occasione di lasciare il proprio segno partecipando a un concorso creativo: il disegno vincente entrerà nel diario dei ricordi della Protezione Civile e riceverà un premio speciale.

Nel corso degli anni, l’associazione ha affrontato numerose emergenze con prontezza e professionalità. Tra gli interventi più significativi, le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza durante le ondate di maltempo che hanno colpito Monte di Malo, Posina e Castelnovo, con allagamenti e frane che hanno richiesto giorni di lavoro ininterrotto. Memorabile anche l’intervento sul Monte Pasubio, dove i volontari hanno collaborato con il servizio forestale per domare un vasto incendio boschivo, effettuando oltre 40 lanci d’acqua con l’elicottero in una zona impervia. Non meno importanti gli interventi di prevenzione, come lo sfalcio del sottopasso in via Maestri del Lavoro o la pulizia delle strade forestali per contrastare il rischio idrogeologico. Un anniversario coinvolge l’intero territorio dell’Alto Vicentino, con l’adesione dei comuni di Schio, Monte di Malo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Piovene Rocchette, Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Posina, che riconoscono nell’associazione un pilastro di resilienza e collaborazione. Cinquant’anni non sono solo un traguardo, ma un nuovo inizio verso un futuro di responsabilità condivisa e partecipazione attiva per il bene comune.