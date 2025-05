Favero alla quinta penna nera sul cappello alpino: rieletto il socio della Sezione Monte Grappa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quinto mandato di rappresentanza consecutivo per l’Alpino Sebastiano Favero, confermato nel ruolo di presidente dell’Ana nazionale nel corso dell’assemblea che si è tenuta domenica a Milano. Trevigiano di Possagno e ingegnere nella sfera professionale, è da sempre iscritto alla sezione bassanese “Monte Grappa” che racchiude porzioni di territorio di tre province del Veneto: Vicenza, Treviso e Padova per il Cittadellese.

Il portavoce delle Penne Nere italiane da ormai 12 anni – per Favero sono quattro i mandati triennali consecutivi – ha ottenuto il 58% dei voti nella seduta consultiva che vedeva tre candidati contendersi la elezione. Rielezione, a conti fatti, con maggioranza delle preferenze dei delegati (270 i voti ottenuti) ottenuta alla prima chiamata.

Per il 76enne originario di Possagno, che ha guidato la truppa di Alpini e simpatizzanti nella grande Adunata Nazionale del 2024 a Vicenza, la conferma ha suscitato anche disappunto – come si legge nei post di commento – oltre che le congratulazioni per fiducia rinnovata per tre anni nell’incarico. Solo due giorni prima, l’ingegner Favero ha firmato un accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 in vista delle Olimpiadi Invernali. Un Protocollo d’intesa grazie al quale centinaia di soci alpini si uniranno a Team26, il programma dedicato a volontarie e volontari.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.