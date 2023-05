Al “Garbin” di Schio ospiti 15 scuole di tutta Italia per la gara dedicata ai tecnici del futuro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto nell’istituto Garbin di Schio, che si prepara ad ospitale un evento nazionale davvero “elettrizzante” e soprattutto decine di studenti e insegnanti provenienti da più regioni d’Italia. Il 25 e il 26 maggio ormai prossimi, infatti la scuola superiore a indirizzo professionale ospiterà in tutto 15 delegazioni scolastiche in lizza per la gara nazionale dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica – opzione apparati, impianti e servizi tecnici civili e industriali”.

Un’iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze degli studenti delle classi quarte e che ha visto la vittoria proprio del Garbin nell’edizione scorsa annata scolastica 2021-2022. La gara è promossa ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’intento di offrire un’opportunità ai partecipanti di confronto – e anche di socialità quando fuori dalla competizione – sui livelli di competenza professionali raggiunti e di scambio socio-culturale, nonché di sviluppo e consolidamento di sinergia con il territorio e le attività produttive.

Gli studenti altovicentini partecipanti alla gara, accompagnati dai docenti delle discipline di indirizzo, dovranno sostenere diverse prove sia pratiche sia teoriche relative alle discipline elettriche ed elettroniche. Due giorni di sfide e un solo vincitore, ma verrà riconosciuto il merito ai primi tre classificati, inserendoli nell’Albo Nazionale delle Eccellenze dell’Indire, Istituto che si occupa di innovazione e ricerca educativa.

Così il dirigente scolastico Alessandro Strazzulla: “Abbiamo cercato di organizzare la gara nel miglior modo possibile, per mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio, grazie all’impegno del gruppo di lavoro costituito da insegnanti e personale Ata d’istituto e alla collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale e regionale, del Comune di Schio, della Provincia di Vicenza, delle associazioni datoriali e delle numerose aziende del territorio che hanno supportato l’iniziativa. Sarà, oltre che una gara, occasione di crescita per tutti, poiché darà l’opportunità a studenti e docenti provenienti da tutta Italia di confrontarsi, oltre che un modo per far conoscere il nostro territorio”.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Schio questo importante appuntamento per il mondo della scuola – aggiunge l’assessore all’Istruzione Anna Donà – Ancora una volta gli istituti di Schio dimostrano di essere un punto di riferimento e di mettere a disposizione degli studenti occasioni in cui poter sperimentarsi valorizzando le proprie competenze. Agli alunni del Garbin auguro di vivere questa gara con la giusta adrenalina, ma anche con serenità e speriamo di replicare il risultato dello scorso anno”.