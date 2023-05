Tre denunce per guida in stato di ebbrezza a Thiene e dintorni. Ben 32 nel 2023

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La rete di controlli stradali posta in atto dai carabinieri della compagnia di Thiene nel fine settimana ha visto “impigliarsi” tre automobilisti troppo su di giri, in riferimento in questi casi all’assunzione di sostanza alcoliche. A renderlo noto sono oggi i militari dell’Arma, che hanno predisposto un servizio di appostamenti mirati messo a punto nella notte tra venerdì sera e sabato sulle vie di comunicazione tra Montecchio Precalcino e Thiene.

Con particolare attenzione dedicata alle zone più frequentate nelle vicinanze di pub e locali pubblici nei week end. Il bilancio recente della nottata di “palette” alzate ai conducenti di automobili in transito consta di tre patenti ritirate e altrettante denunce di rilievo penale alla Procura berica per guida in stato d’ebbrezza. Quello aggiornato del 2023, invece, e per il solo bacino di competenza dell’Arma thienese, parla di 32 automobilisti trovati alla guida in condizioni non idonee.

Nei giorni scorsi a Montecchio Precalcino fermato un 30enne di Sarcedo, al volante di una vettura Alfa Romeo modello Giulietta. La misurazione della concentrazione di alcool nel sangue eccedeva abbondantemente il limite di legge: 1,21 g/l, quasi due volte e mezzo sopra il consentito (vale a dire 0,50 g/l). Il secondo denunciato corrisponde a un 44enne di Piovene Rocchette che, mentre guidava via dell’Autostrada a ovest di Thiene, è stato fermato, identificato e sottoposto al test. Per lui “quota” 0,95 g/l, quanto basta per essere considerati in condizioni psicofisiche inadatte per mettersi alla guida, norme del Codice della Strada alla mano. Ancora a Thiene, stavolta in pieno centro sempre nella notte tra venerdì e sabato, il terzo uomo denunciato in seguito dai carabinieri.

Alla vista della pattuglia del 112 lo stesso, apparso palesemente ubriaco nella circostanze, ha tentato invano di sfuggire ai militari che però sono riusciti a bloccarlo e identificarlo: si tratta di un giovane extracomunitario che, però, ha tassativamente rifiutato di sottoporsi all’esame alcolemico, incappando comunque nella denuncia penale. Gli accertamenti sul suo conto hanno permesso di verificare che lo stesso cittadino straniero non aveva titolo per mettersi in auto, essendo la patente già sospesa per un anno per analoghe vicende.

“L’attività fin qui svolta si inquadra nella più ampia azione di contrasto avviata dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Thiene già da alcuni mesi ed è finalizzata a scongiurare gli incidenti stradali e dissuadere all’uso smodato di bevande alcoliche alla guida. Infatti, dall’inizio dell’anno ad oggi, a seguito dei controlli straordinari svolti nell’ampia giurisdizione di competenza che, oltre alla città di Thiene e l’Altopiano di Asiago comprende ben 29 comuni ricadenti sotto le stazioni di Sandrigo, Breganze, Chiuppano e la Tenenza di Dueville, i militari della radiomobile hanno elevato ben 32 contestazioni per guida in stato di ebbrezza, 25 delle quali di natura penale poiché il tasso di alcolemia rilevato superava abbondantemente il limite consentito per legge: 6 conducenti con valore maggiore di 1,5 g/l, quindi tre volte quello consentito, mentre le restanti 7 contestazioni sono di natura amministrativa e contestuale segnalazione alla Prefettura competente, ritiro delle patenti e sequestro di 8 veicoli. Ogni conducente, in una fascia d’età compresa tra i 23 e i 60 anni a cui è stato ritirato il titolo di guida, si è visto sottrarre 10 punti sulla patente”.