Ex discoteca “Il Torrrino” luogo di bivacco per senza fissa dimora. Il Questore “avverte” i proprietari

Nuova incursione delle forze dell’ordine all’interno dei locali nel sottosuolo che un tempo ospitavano la discoteca “Il Torrrino” di Thiene, come da denominazione ufficiale e insegna con le tre “erre”, meta di migliaia di giovani nei fine settimana negli anni ’90. Ancora una volta gli operatori inviati dalla Questura di Vicenza si sono trovati di fronte a una situazione di forte degrado, trovando tracce di bivacchi di fortuna utilizzati in ipotesi da senza fissa dimora, con il sospetto che si tratti di scenario di altri reati ben più gravi.

In base alle risultanze raccolte dopo l’ispezione, che nell’occasione non ha portato a trovare nessuna persona all’interno presente al momento del blitz, il questore berico ha disposto un ordine rivolto alla proprietà dello stabile, al fine di chiudere ogni varco d’accesso – come peraltro già avvenuto più volte in passato – a fini di prevenzione.

Tanto l’Hotel La Torre che l’ex locale da ballo, un tempo conosciutissimi e da ormai una ventina d’anni abbandonati, sono stati più volte segnalati dai cittadini thienesi come luoghi di ritrovo di sbandati. In passato nei paraggi sono stati identificati extracomunitari privi del permesso di soggiorno che approfittavano degli edifici per farne alloggi abusivi e ricovero per persone con problemi di tossicodipendenza.

Una condotta non permessa che periodicamente si ripete, nonostante la chiusura di porte e finestre che sistematicamente vengono forzate dall’esterno. “Nel corso delle recenti attività di ispezione – spiega una nota in merito del Questore Paolo Sartori – sono state individuate evidenti tracce significative del fatto che gli edifici vengono sistematicamente utilizzati quali bivacchi per soggetti senza fissa dimora e, probabilmente, anche per compiere attività illegali. I proprietari, ora, verranno sollecitati ad adottare tutti i necessari accorgimenti di difesa passiva al fine di evitare presenze illegali e pericolose per la cittadinanza”.