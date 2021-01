Al via la bolla di Eurolega a Schio: Famila chiamato all’impresa

Finalmente, al palaRomare di Schio, tra poche ore andrà in scena la bolla di Eurolega. Quattro squadre si sfideranno nell’arco di tre giorni per staccare il pass per i playoff della competizione cestistica più importante.

Come ormai noto, questa sera alle ore 20 il Famila ospiterà le russe di Ekaterinburg, una delle formazioni più forti al mondo: l’andata, giocata a Girona nella prima metà di dicembre vide Schio perdere per 83-61 nonostante un’ottima prestazione. Non è passato molto tempo, ma lo scenario è cambiato: Schio avrà il fattore campo dalla sua parte, l’aria di casa potrà dare man forte.

Il Famila sul suo cammino si scontrerà prima contro Ekaterinburg, poi con Riga e Girona. Tre sfide sicuramente molto impegnative, ma non impossibili: all’andata le Orange vinsero una partita su 3 (contro le lettoni del TTT Riga), ma va detto che ogni match è stato piuttosto combattuto. Da questa sera arriva un’importante occasione per rilanciarsi a livello europeo: dimostrare tutto il proprio valore contro alcune delle squadre più blasonate del continente. Una chance da non perdere.

Il Famila non potrà contare su capitan Francesca Dotto, ferma per infortunio: anche per questo motivo bisognerà dare il tutto per tutto e cercare di fare l’impresa. Schio, come detto, torna al centro del panorama cestistico europeo: l’evento (forse) più importante dell’anno può cominciare.