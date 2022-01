Al via un corso di informatica di base per donne straniere

Prenderà il via il 26 gennaio a Schio un corso di informatica di base rivolto a donne straniere e organizzato dalle associazioni scledensi Il Mondo nella Città Onlus e Samarcanda, che da anni sono attive nel territorio con progetti di accoglienza, inclusione e parità di genere. Il percorso formativo – possibile grazie al sostengo del fondo asilo migrazione e integrazione della Regione del Veneto – è rivolto alle donne che desiderano acquisire dimestichezza con il computer e lo smartphone ed autonomia nello svolgere mansioni quotidiane fondamentali per un inserimento efficace nel tessuto sociale ed economico della comunità, quali ad esempio la prenotazione di visite mediche o appuntamenti presso gli uffici pubblici, la redazione di curriculum vitae o altri documenti utili, l’iscrizione a scuola dei figli o l’accesso la registro elettronico, l’utilizzo consapevole dei social media e molto altro.

Si inizia, appunto, mercoledì 26 gennaio nella sede di Samarcanda (via Paraiso 60) dalle 9 alle 12.30 per poi proseguire con altri 4 appuntamenti (il 3, 10, 17 e 24 febbraio). Il corso, che si inserisce in un percorso più ampio coordinato dalle due associazioni e improntato all’inclusione sociale ed economica delle donne, è gratuito. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a ilaria.rebuli@samarcadaonlus.it oppure contattare lo 0445500048 il mercoledì dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30. Maggiori dettagli sono disponibili qui.