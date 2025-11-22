Alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in cinque

Si erano messi al volante nonostante avessero alzato il gomito. Oppure dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E magari pensavano anche di farla franca. Ma non avevano fatto i conti con i servizi di controllo dei carabinieri. I militari di Schio, infatti, hanno denunciato a piede libero cinque persone, tre delle quali per guida in stato di ebbrezza e le altre due, invece, per essersi messe al volante dopo aver assunto stupefacenti.

È il caso, ad esempio, di un 40enne di Schio, rimasto coinvolto in un incidente senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone. Sottoposto ad alcoltest, il suo tasso alcolemico è risultato pari a 2,4 grammi per litro, superiore al limite consentito. Immediato è scattato per l’uomo il ritiro della patente di guida. Stesso destino, sempre a Schio, per un 25enne di Arsiero, e, in quel di Malo, per un 47enne di Valdagno. A seguito degli accertamenti condotti dai carabinieri, i due sono risultati positivi, rispettivamente, con tasso alcolemico di 2,09 e 1,58 grammi per litro.

Sempre a Schio, infine, si sono verificati due distinti incidenti stradali, fortunatamente con feriti lievi. I conducenti delle vetture coinvolte, un 22enne di Malo ed un 20enne scledense, avevano assunto sostanze stupefacenti e alcool, in quest’ultimo caso con un tasso di poco superiore al limite. Immediato anche per loro il ritiro della patente, accompagnato dalla multa per guida in stato di ebbrezza.

