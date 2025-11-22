Settimana del Black Friday, in aumento il giro d’affari

Durante la settimana del Black Friday, già partita anche online, sette italiani su dieci faranno acquisti, il 3% in più rispetto al 2024, ed oltre la metà, il 66,7%, ne approfitterà per comprare i regali di Natale. È quanto stima Confcommercio, secondo cui il budget medio di spesa sarà 268 euro, in leggera crescita rispetto all’anno scorso.

L’Hi-Tech è il settore più gettonato. Elettronica ed elettrodomestici, infatti, restano in cima alla lista degli articoli più gettonati. Seguono abbigliamento, prodotti per la cura della persona e giocattoli, confermando un orientamento verso regali utili, personali e destinati alla famiglia.

A trainare lo shopping soprattutto le donne, i giovani tra i 18 e i 34 anni e i residenti nel Nord Italia. Il settore più gettonato è l’elettronica e gli acquisti sono incentivati anche dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per scovare le offerte. Un terzo degli acquirenti compra infatti solo online. Inoltre, il 90,9% dei consumatori spenderà fino a 500 euro, mentre solo il 9,1% supererà questa soglia”, si legge nell’analisi di Confcommercio.

Sempre secondo Confcommercio, gli italiani si rivolgono in maniera quasi esclusiva all’online. Il 32,3% effettua acquisti solo via rete in occasioni del Black Friday. Il 50,2% degli acquirenti utilizzerà invece sia i negozi fisici sia gli store online, mentre il 17,5% esclusivamente al dettaglio. Tra i canali fisici di vendita, i centri commerciali si confermano i luoghi preferiti, con un aumento del 5,2% rispetto al 2024. La comunicazione digitale gioca un ruolo centrale: il 41,5% dei consumatori dichiara di essere influenzato dal web advertising, il 34,6% dall’intelligenza artificiale e il 29,1% da Instagram. Tra chi si informa sui social, i reel e i post sono i contenuti più determinanti nella scelta.