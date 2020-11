Anziana muore sul colpo travolta da un’auto: inutili i soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia nel pomeriggio a Schio: un’anziana è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un’auto al confine fra i quartieri di SS. Trinità e Poleo.

L’incidente mortale è avvenuto all’imbrunire, intorno alle 17.30 in via Da Vinci, nella zona a nord dell’ex ospedale De Lellis. Ad investire l’anziana, che era a piedi, un 22enne di Torrebelvicino, le cui iniziali sono E.S.: alla guida di una Volkswagen Polo stava viaggiando in direzione di Poleo. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Codazzi, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha investito la 79enne Sonia Accigliani, residente in zona e che era a piedi.

L’anziana è deceduta sul colpo: tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. Sono ora in corso le indagini da parte della polizia locale Alto Vicentino, coordinate dal pubblico ministero di turno, Claudia Brunino, per definire le responsabilità: per il giovane scatterà la denuncia per omicidio stradale.