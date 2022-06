Atletica leggera, Elena Vallortigara firma la seconda misura al mondo dell’anno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera spicca la super prestazione di Elena Vallortigara che conquista il titolo ottenendo il secondo posto nelle liste mondiali della stagione. La 30enne di Schio conquista il quarto titolo italiano di salto in alto dimostrando di essere tornata l’atleta dei tempi migliori, l’azzurra è riuscita saltare 1,98 metri al terzo tentativo. Allo stadio Guidobaldi di Rieti Vallortigara riesce addirittura a migliorare il precedente personale di quattro centimetri, lasciandosi alle spalle un paio di stagioni non proprio felicissime, che l’hanno vista in chiara difficoltà.

L’ottimo risultato ottenuto nella giornata di ieri, 26 giugno, proietta Elena Vallortigara in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri, ai prossimi Mondiali di Eugene, in programma tra tre settimane, successivamente agli Europei di Monaco, in programma ad agosto. Queste le sue parole al termine della gara: “Mi sono tolta un gran peso perché continuavo a dirmi di stare bene, sapevo di avere queste misure nelle gambe. Sono davvero molto contenta: 1,98 è una misura che mi dà fiducia per i Mondiali. La prossima settimana gareggio a Stoccolma (giovedì, ndr), spero di riconfermarmi su queste misure. La condizione c’è, la tecnica sta ingranando. Da Eugene mi aspetto di andare in finale finalmente. E poi di giocarmela. Vorrei essere protagonista in una manifestazione come questa: ci si lavora da una vita”

Dal 2018 quando a Londra sfondava il muro dei due metri con un sontuoso 2,02, non si era più spinta così in alto. L’acuto messo a segno a Rieti equivale, per la vicentina dei Carabinieri, ad un sogno che diventa realtà e la speranza che lo splendido 1,98 la possa far tornare a competere con le più forti del mondo. Il salto, che le è valso il titolo italiano, è inferiore soltanto al 2,01 di Yaroslava Mahuchikh (che nei giorni scorsi ha saltato anche un 2,03 a Brno in attesa di omologazione) valendo così la seconda miglior misura al mondo. La saltatrice, allenata a Siena da Stefano Giardi, è stata impeccabile saltando 1,81, 1,86, 1,90 e 1,93, tutte misure ottenute alla prima prova.

Il secondo tentativo per l’1,96 ribadisce lo standard per i Mondiali di Eugene già incassato nella scorsa stagione, a questo punto Elena Vallortigara fissa l’asticella a 1,98 fallendo i primi due salti, mettendo a segno il terzo scandito da un urlo liberatorio. Dopo quattro anni torna a provare la quota dell’eccellenza, i due metri. Il primo salto non supera l’asticella ma le sensazioni sono positive, il secondo non viene portato a termine e qui si conclude la gara. Intanto il suo stagionale aumenta di colpo di quattro centimetri (aveva l’1,94 di Turku) e le liste mondiali a meno di tre settimane da Eugene le danno ragione.