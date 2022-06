Ciclismo, il piovenese Filippo Zana conquista il Campionato Italiano

Una grande vittoria che vale la prestigiosa maglia tricolore, Filippo Zana 23enne vicentino Doc, nato a Thiene e residente a Piovene Rocchette potrà sfoggiare la maglia di campione italiano in tutte le gare della stagione. Nel lungo percorso da Castellaneta Marina ad Alberobello per un totale di 237 chilometri, il corridore della Bardiani Fai Zanè ha preceduto allo sprint Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo.

Un circuito molto impegnativo con continui sali scendi ha visto il quartetto giunto al traguardo contendersi la gara dimostrando grande capacità tattica e buona gamba, nulla da fare per i favoriti di giornata con il gruppo incapace di produrre un inseguimento adeguato per ricucire lo strappo sugli attaccanti. Filippo Zana, scalatore puro, riesce a conquistare il titolo nella specialità a lui più difficile, la volata. Un segno di maturazione sportiva che lo proietta ora a lottare per obbiettivi ancora più importanti.

Al termine della gara il neo campione italiano ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport “Non ci credo ancora, ho vinto il campionato italiano.grazie a tutta la squadra”. Voce rotta dall’emozione, il volto che traspare tutta la gioia di chi sa di aver compiuto una vera e propria impresa sportiva in un tracciato molto difficile e con tanti temibili avversari.

“Che cosa sarà questa casacca per me? – dice ancora il 23enne vicentino Zana i microfoni di Rai Sport – non lo so, ancora non ci posso credere. La mia oggi era la squadra più numerosa, perché la Bardiani è quella che ha più corridori italiani, e allora dovevamo provare qualcosa. Poi io sono riuscito a entrare nella fuga giusta, oggi è andato tutto in modo perfetto”. Professionista dal 2020, prima di oggi Zana aveva vinto il giro della Repubblica Ceca l’anno scorso e l’Adriatica-Ionica quest’anno.