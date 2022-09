Attivo in Perù il pozzo in memoria di Nadia De Munari. Grazie alle donazioni di parenti e amici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il progetto “Un pozzo per Nadia” non è un più un obiettivo, ma una realtà concreta da cui oggi sgorgano acqua e speranza di un mondo migliore. E’ stato completato nei giorni scorsi, in Perù e più precisamente nella comunità di La Carbonera, terra di missioni, lo scavo con la struttura dotata di pompa idraulica annessa che, grazie alla generosità dei vicentini consentirà alla popolazione locale di attingere all’acqua del sottosuolo. Necessaria se non vitale per il fabbisogno delle famiglie e per le colture, contrastando in questo modo l’arido territorio della zona rurale.

L’opera è stata resa possibile dal ricordo di Nadia De Munari, la volontaria di Schio che ha perso la vita facendo del bene, vittima di un agguato a scopo di rapina nella notte del 24 aprile 2021. Una raccolta di donazioni personali da parte di parenti e amici, e altre iniziative come il concerto di Natale, hanno permesso di raccogliere la somma necessaria per l’avvio dei lavori dei mesi conclusivi del 2021, e conclusi con l’inaugurazione ufficiale del pozzo, della profondità di circa 60 metri.

Presente alla cerimonia il missionario Padre Samuele, che ha seguito passo la volontà di ricordare Nadia attraverso un’opera utile al popolo peruviano che vive a Chimbote e nelle periferie intorno, a cui aveva dedicato il suo tempo e, infine, anche la vita. Una zona dove la pioggia rappresenta un evento raro e quindi semidesertica, dove ogni forma di economia di sussistenza non è facile per le famiglie locali. Il sito infatti si trova a circa 500 chilometri dalla capitale Lima, in un’area povera e isolata della regione.

Si tratta in pratica di un villaggio con poco più di 500 abitanti, ma in espansione grazie anche alle coltivazioni introdotte in anni recenti, dove manca però ancora la maggior parte dei servizi, a cominciare da fognature e rete elettrica. L’installazione del pozzo dedicato a Nadia De Munari, grazie alla generosità di chi le ha voluto bene e la ricorda con affetto, ora a portata di mano, quindi, rappresenta un valore importante per la comunità peruviana.

I circa 15 mila necessari sono stati raccolti attraverso l’impegno inoltre dell’Operazione Mato Grosso, di cui proprio Nadia è stata un pilastro, per il suo impegno e la sua coraggiosa scelta di lasciare l’Altovicentino per dedicarsi ai bambini, come maestra, e alle loro famiglie in terre povere. E’ ancora possibile contribuire con donazioni intestate a: Associazione Don Bosco 3A Onlus, Iban IT07A0866960790001000946584, causale “Un progetto per Nadia”.