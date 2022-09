Auto finisce fuori strada, anziana miracolata dopo il volo nella scarpata

Terribile incidente all’ora di pranzo di oggi, 14 settembre, coinvolta una donna anziana classe 1944, è terminata fuori strada con la propria auto, una Fiat Panda. Erano circa le 12.30 quando la 78enne residente a Romano d’Ezzelino ha perso il controllo della sua utilitaria volando in una scarpata per circa 50 metri, terminando la propria corsa nell’orto di un agriturismo in località San Nazario.

Le cause dell’incidente, che ha visto la signora alla guida uscire autonomamente di strada, sono al vaglio degli agenti. Una volta caduta nel dirupo è stata aiutata ad uscire dal mezzo e accompagnata in una vicina casa in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Una tragedia sfiorata dunque, sul posto l’elisoccorso proveniente da Treviso che – dopo aver preso in cura l’anziana- l’ha trasportata all’ospedale di Bassano del Grappa in codice giallo.