Auto cappotta alla rotatoria: due giovani feriti. Uno è grave

E’ ricoverato in gravi condizioni un giovane cittadino straniero rimasto coinvolto la notte scorsa in una drammatica uscita di strada a Schio.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di oggi (19 gennaio) alla rotatoria di Largo Santa Croce: una Fiat Punto, con a bordo due giovani stranieri, è finita ruote all’aria sull’aiuola a causa della perdita del controllo del veicolo da parte del guidatore. Ferite entrambe le persone a bordo: il più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza, l’altro è stato invece ricoverato all’ospedale di Santorso con ferite meno impegnative. Danneggiata anche l’aiuola. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.