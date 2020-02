Auto esce dal cancello e centra un ciclomotore: ricoverata una ragazza di 18 anni

Due giovani donne sono le malcapitate utenti della strada coinvolte oggi in un incidente avvenuto stamattina poco prima delle 8 in via Santa Croce a Schio. Ad avere la peggio una 18enne scledense, sbalzata dalla sella del suo ciclomotore dopo la collisione con una Bmw 530 in manovra di uscita da un’abitazione. Uno scontro doloroso per la conducente dello scooter, soccorsa in codice giallo e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Per l’automobilista al volante della vettura, una 30enne sempre di Schio (J.C. le iniziali), solo uno spavento prima di dedicarsi a fornire assistenza alla ragazza ferita.

L’impatto è avvenuto lungo via S. Croce a poca distanza dal cimitero comunale cittadino, all’altezza di un accesso privato, mentre la ciclomotorista viaggiava in direzione via XXV Aprile. La vittima dello scontro (S. M. le sue iniziali) potrebbe essere una studentessa di uno degli istituto superiori, diretta quindi a scuola per le lezioni del mattino. Non corre alcun pericolo di vita, in corso di valutazione le conseguenze dei trami riportati e la conseguente prognosi.

La polizia locale Alto Vicentino intervenuta per i rilievi è incaricata di accertare quanto avvenuto stamane e le attribuzioni di responsabilità dell’incidente stradale.