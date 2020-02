Alberi e pali pericolanti per il vento sulla Pedemontana. Sarcedo, divelto impianto fotovoltaico

Centralino dei vigili del fuoco sotto pressione in mattinata a causa del forte vento. Quasi una ventina infatti gli interventi: le squadre dei pompieri sono entrate in azione in particolare sull’Altopiano di Asiago, nell’Alto Vicentino e nel Bassanese, ma interventi si son resi necessari anche nel capoluogo.

Alberi caduti o pericolanti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco ad Asiago (via Ruggi nella frazione di Sasso), Roana (via Seconda Costo), Piovene Rocchette (via Bassano incrocio con via Trento) e Romano d’Ezzelino (via de la Salle). Sempre a Romano, a causa delle forti folate una testa di lampione si è sganciata dal suo sito in via Nardi, diventando un pericolo per le persone in transito.

1 di 6

A Sarcedo, in via dell’Artigianato a Sarcedo è rimasto danneggiato l’impianto fotovoltaico presente sul tetto del capannone che ospita la protezione civile: i pannelli solari sono stati divelti e si sono staccati. A Zugliano, un palo Telecom si è pericolosamente piegato verso la sede stradale in via Santa Anastasia, provocando l’interruzione della circolazione stradale. Pali pericolanti sono caduti in strada anche in via Braglietto a Malo. A Thiene il vento ha completamente distrutto un telone pubblicitario di 4,50 metri per 6,50 nella rotatoria di via Gombe.

A Bassano, una squadra è intervenuta in via San Pio IX in una casa disabitata per del materiale spostato dal vento e presso il tetto dell’Itis “Enrico Fermi” per alcune lamiere pericolanti.

A Vicenza, interventi si sono resi necessari in contrà San Domenico, per alcuni vetri pericolanti nella vetrata della Chiesetta di Santa Bertilla, e in via Farini (a pochi passi dalla sede dei vigili del fuoco, sempre per la rimozione vetri pericolanti, in questo caso dall’abitazione di un’anziana.