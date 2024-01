Auto “trapassata” per intero dalla cuspide del guard-rail, illeso per miracolo il guidatore VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spesso si parla e si scrive impropriamente di “miracolo” in occasione di notizie di fatti di cronaca, in particolare e come oggi di incidenti stradali, quando a fronte di uno scenario di soccorsi gli occupanti di mezzi semidistrutti escono dagli abitacoli senza conseguenze per la loro salute. Forse questa è una delle volte in cui appare lecito utilizzare questo sostantivo preso a prestito dall’ambito religioso, alla luce delle foto e dei video che i vigili del fuoco del distaccamento Alto Vicentino hanno inviato nel report sull’incidente stradale che si è registrato stanotte alle 2 a Schio, in via Pianezza, lungo un tratto rettilineo ma tra le colline.

Coinvolta una sola vettura con il suo conducente, uscito miracolosamente – appunto – illeso dopo lo schianto sulla cuspide del guard-rail, che ha sfondato il parabrezza e parte del vano motore anteriore sfiorando, per pochi centimetri, il posto di guida. La persona alla guida stava percorrendo la strada verso Monte di Magrè, poco distante dal traforo dello Schio-Valdagno Pass.

Il manufatto in metallo ha letteralmente trapassato l’automobile, che si è arrestata solo dopo una decina di metri più avanti, con un’angolazione perpendicolare che ha permesso al conducente di sopravvivere. Non si conoscono, per ora almeno, identità e provenienza della persona scampata a morte certa se solo il punto d’impatto fosse avvenuto qualche decina di centimetri più là, verso il posto di guida.

Si tratta di una persona di sesso maschile che, dopo esser uscito dall’abitacolo ed essersi reso conto della “grazia ricevuta“, avrebbe lui stesso allertato i soccorsi. Di fatto non ha avuto bisogno di ricorrere al pronto soccorso, non avendo riportato ferite né contusioni. Solo uno spavento, dopo essersi visto la “morte in faccia” usando una locuzione che rende forse l’idea della situazione.

Non si è reso quindi necessario chiamare un’ambulanza. Sul posto invece, una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Schio impegnata nel consueto servizio di vigilanza notturno del territorio, che si è occupata dei rilievi sull’incidente stradale e della sicurezza del tratto di strada interessato, onde evitare pericoli per altri utenti. Secondo le prime indicazioni, si sarebbe trattato di un’uscita autonoma di strada dopo la perdita di controllo del mezzo, forse causata da un colpo di sonno o, in seconda ipotesi, da una distrazione alla guida.

I vigili del fuoco scledensi hanno lavorato a lungo nella notte sullo scenario del fatto, utilizzando delle motoseghe per tagliare le lamiere del guard-rail, consentendo in questo modo la rimozione della vettura. Le barriere stradali “staccate”, ora, dovranno essere al più presto sostituite per ripristinare lo status quo precedente all’incidente odierno.