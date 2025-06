Ancora in prognosi riservata il papà ferito in moto a Piovene. Previsto un intervento chirurgico

Rimane ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza, ancora a rischio di vita e dunque con prognosi da sciogliere, il 59enne di Schio che ha riportato delle gravi lesioni in seguito all’incidente di lunedì nel centro di Piovene Rocchette. Si trovava a bordo della sua motocicletta in compagnia della figlia 18enne, fino al violento urto tra il veicolo a due ruote e una vettura Kis Stonic condotta da un vicentino di Valdastico.

Una collisione terribile, che ha messo a repentaglio la sopravvivenza di S.A., trasportato in codice rosso con l’elisoccorso del Suem 118 verso il polo provinciale. I pluritraumi riportati nello schianto riguardano in particolare gli arti inferiori, su cui un’équipe medica è subito intervenuta, e alla testa. Sarebbe previsto a breve un delicato intervento chirurgico degli specialisti del reparto maxillo-facciale.

Il trascorrere dei giorni dal drammatico scontro delle 14.25 di lunedì 9 giugno, di fronte al ristorante “La Villa” all’altezza dell’incrocio semaforico di piazza della Vittoria e via Roma, lascia trasparire la speranza che il cittadino scledense possa superare questa difficile prova. Per poi avviare il percorso di riabilitazione. Decisive, in questo senso, saranno le prossime ore. La figlia adolescente del guidatore della morto, comprensibilmente sotto choc per lo schianto e per le sorti del padre, sta recuperando dalle contusioni serie subite: per lei il ricovero in codice giallo all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Illeso, come noto, N.R., l’uomo al volante dell’automobile Kia coinvolta che era diretta da sud verso Velo d’Astico e Cogollo del Cengio. La motocicletta con in sella i parenti stretti, nella carreggiata inversa, discendeva monte e sarebbe stata urtata dalla vettura, in attesa dell’esito dei rilievi sul sinistro. Sullo scenario, affollato di persone che si sono prodigate per aiutare e dare conforto come possibile, si erano recate tempestivamente due pattuglie di polizia locale “Alto Vicentino” solo da pochi giorni guidate dal neocomandante del consorzio, Simone Pellegrinelli.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.