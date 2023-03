Basket donne, in Coppa Italia Famila avanti all’overtime su Ragusa. Oggi la semifinale

Famila Wuber Schio contro le “isole” in questi primi atti di Coppa Italia di serie A1, con la fase finale a otto squadre in corso di svolgimento a Campobasso. In Molise, al debutto di ieri nell’orario inconsueto dell’ora di pranzo, le arancioni hanno dovuto sudare per quasi due ore sul parquet per aver ragione di un aggressivo Passalacqua Ragusa, che ha dominato le vicentine nella fase centrale della partita (nel secondo e terzo quarto, con rimonta da un -12 e poi il sorpasso) salvo poi cadere sotto i colpi di Mabry all’overtime, per lo score finale di 87-78.

Brividi freddi per la tifoseria arancione che da casa ha seguito la diretta, con il rischio di una clamorosa eliminazione della testa di serie numero uno del tabellone oltre che squadra detentrice del trofeo. Dopo lo scampato pericolo, secondo atto oggi alle 18 con il Sassari di fronte. Dopo le agguerrite siciliane, insomma, tocca alle portacolori sarde affrontare Schio, le cui atlete dovranno smaltire la faticata extra di ieri ma che possono contare su un roster più attrezzato rispetto alle concorrenti per la finalissima di domani.

Tornando al match di ieri, partenza di alto valore assoluto delle orange, che sembrano archiviare la pratica già dopo i primi 10′ effettivi grazie al 29-17 del primo round con un attacco che fila con percentuali altissime a canestro. Poi, come del resto già accaduto in questa stagione, al ritorno delle avversarie (16-22) che dimezza il margine di sicurezza a oli 6 punti fa seguito un disastro al tiro, con soli 5 punti all’attivo nel terzo quarto e Ragusa che si trova sul +4 a tre quarti di gara (54-50 per le siciliane).

Impennata di punti nel quarto atto, con Famila Schio che impatta sul 74 pari che decreta il prolungamento della contesa al tempo supplementare, dove esce fuori finalmente il tasso tecnico superiore delle scledensi che, trascinate da Maubrey (serata da 23 punti per l’asso americano) scavano il solco decisivo e concludono con un +9 “esagerato” che non rende merito alla grande prova di Ragusa, eliminato dalla F8. Per le vincitrici spicca anche Howard con 18 punti, da capire oggi in semifinale se quello di ieri è stato un campanello d’allarme o un semplice rodaggio nella competizione.

Nuova alla contesa per avanzare verso la Coppa oggi alle 18 contro Sassari, che ha battuto 53-48 Sesto San Giovanni, dall’altra parte del tabellone pronostici rispettati per la coppia di principali rivali di Schio a battagliare stasera, vale a dire Virtus Bologna (96-71 eloquente alle padrone di casa molisane) e Reyer Venezia, che la spunta nel derby veneto con le Lupe padovane.