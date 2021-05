Basket, il Famila chiude la stagione con la sconfitta in finale

Ciò che i tifosi scledensi temevano si è avverato: il Famila Wuber Schio, in seguito alla sconfitta di ieri sera a Venezia, ha perso la finale scudetto. Dopo il doppio successo di 2018 e 2019, le Orange non sono riuscite a confermare il proprio dominio.

Domenica sera è andata in scena la finalissima, la tanto attesa gara5: dopo le prime 4 sfide, Schio e Venezia si trovavano in perfetta parità, pronte a contendersi il titolo all’ultimo atto. La Reyer ha prevalso, vincendo per 72-58 e riportando il tricolore a Venezia dopo il primo successo del 1946. Rispettando i pronostici, le lagunari hanno vinto il loro primo scudetto dopo 75 anni. Per tutto lo staff orogranata è il frutto di un lungo percorso di crescita; l’intero organico del Famila, invece, deve vedere questa sconfitta come un punto di ripartenza.

Ora Schio dovrà rilanciarsi, cominciando dalla campagna acquisti di questa estate: sarà necessario trovare i giusti elementi per completare il roster e per tornare a vincere. La prossima stagione sarà ancora più impegnativa, poiché anche le altre squadre si stanno rinforzando. Serviranno tenacia e determinazione; con la consapevolezza che una formazione come Schio non si arrenderà al primo ostacolo.