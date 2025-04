Il camion abbatte il capitello votivo: la statua della Madonna rimane intatta

Per chi crede, un segno inequivocabile. Per tutti gli altri una pura casualità. Quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Pojana Maggiore, con un camion che ha quasi abbattuto un capitello votivo lasciando però integra la nicchia con la statua della Vergine Maria, sta comunque già facendo parlare molto residenti e non solo.

Il fatto è avvenuto attorno alle 17 in Via Pezze Lunghe, lungo la SP3, nel comune di Poiana Maggiore, quando il rimorchio di un camion ha dapprima urtato e poi gravemente compromesso un capitello votivo eretto nel 1855 quale ringraziamento per la fine di una violenta epidemia di colera. Un urto che ha causato la distruzione quasi totale della struttura, lasciando miracolosamente – stavolta è il caso di dirlo – intatta solo la nicchia contenente la statua della Madonna. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area, facendo disattivare la linea elettrica e disponendo la transennatura del sito.

